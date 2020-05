Macarena Santelices desde el Ministerio de la Mujer: "Las mujeres están conviviendo con los enemigos"

La ex alcaldesa de Olmué se refiere a los momentos de su nombramiento, a los desafíos que deberá enfrentar y las razones que tuvo el Presidente Piñera para sumarla a su gabinete.

A 48 horas de haber asumido como Ministra de la Mujer, Macarena Santelices, accede a conversar con Puranoticia.cl desde su hogar en donde comparte lo que han significado estas primeras horas tras recibir según cuenta el lunes por la noche el llamado del Presidente de la República, Sebastian Piñera, para que ingrese a su gabinete.

LA EMOCIÓN DEL LLAMADO PARA LLEGAR A LA MONEDA

Santelices cuenta que fue el lunes por la noche que recibió aquel llamado. "No sabes la emoción que sentí cuando me llamaron y me dan la noticia el lunes en la noche, ósea de lagrimas, de emoción, de agradecimiento a la vida, agradecimiento a mi hermanito que está en el cielo, que siempre ha sido mi ángel, de agradecimiento a mi familia, agradecimiento a mis vecinos de Olmué, que siempre sigo en contacto con ellos, y así es como se gesta mi llegada, una sorpresa enorme, una sorpresa después de mis hijos y después de ser alcaldesa de Olmué, la tercera más linda, pero sin duda, la más grande... porque este desafío es un desafío nacional, un desafío para aportar a los objetivos que tiene el Presidente y los objetivos del Presidente son enormes, de terminar con la desigualdad de género, porque a la mujer se le castiga, se le castiga en diferentes ámbitos".

Macarena Santelices habla también de sus competencias, tan criticadas por movimientos feministas y por algunos sectores de la oposición tras su nombramiento como Ministra de la Mujer, ella habla de la validez de esta nueva responsabilidad diciendo que se dio "Porque soy nacida en la Región de Valparaíso, porqué toda mi vida ha transcurrido en esa región, mi papá fue ex alcalde de Los Andes, de Hijuelas, nosotros vivimos gran parte de nuestra vida en Limache, ahora hace 10 años en Olmué, con una vida en la región".

Sobre este punto salta inmediatamente la pregunta que pasó con aquel pasó de haber dejado la alcaldía de Olmué y su candidatura a la Gobernación Regional de Valparaíso, ante eso la nueva Ministra de la Mujer dice que puso fin "a ese gran sueño" que era aquella candidatura "porqué de verdad tenía la convicción de que la región podíamos hacer mucho, pero nadie espero lo que está pasando, nadie pensó en el mundo que iba a venir una pandemia y nos iba a pegar tan fuerte, que el país en verdad iba a necesitar más trabajo, que nunca el Presidente Sebastián Piñera iba a necesitar un equipo comprometido con Chile más que nunca, y todas estas cosas hacen que uno despriorice los objetivos personales y priorice los objetivos que siempre me han conmovido y siempre han hecho que yo esté en política que es la vocación de servicio, que es la entrega, que es de verdad dejar huella, tenemos un país maravilloso que lo construimos todos y sí de esta gran crisis que es una pandemia mundial no los unimos y salimos en conjunto de verdad va a ser muy crítico porque vienen tiempos de crisis económica severos y por lo mismo tomo esta decisión porque siempre estuvo la posibilidad, pero por primera vez quise ser parte del gobierno del Presidente Sebastián Piñera".

LA PROFUNDA ADMIRACION AL PRESIDENTE PIÑERA

Santelices habla además de la profunda admiración que siente por el Presidente "lo admiro profundamente. Yo creo que en tiempos del estallido social nos pasó que nos pasaron cosas de temor, pero desde lo profundo yo admiro profundamente al Presidente Sebastián Piñera por lo mismo participé en su campaña, participé estando embarazada recorriendo Chile, como miembro de la directiva de la UDI, con el alcalde de Vitacura Raúl Torrealba, con el alcalde Rodrigo Delgado, tuvimos una entrega total sin pedir nada a cambio, sin pedir cargos públicos, sabiendo todos que la cercanía con el Presidente existe, porque la estimación es enorme, y porque a todos estos alcaldes que te nombro y muchos más nos une una profunda vocación de servicio por eso creo que en estos momentos, agradezco profundamente esta oportunidad".

"LAS MUJERES ESTÁN CONVIVIENDO CON LOS ENEMIGOS"

Sobre la nueva responsabilidad y estas 48 horas en el cargo, Macarena Santelices dice que "ya estamos coordinado con diversos Ministros para poder terminar esas desigualdades que sufren las mujeres, pero lo más importante hoy día, la agenda de la mujer está, está ya en camino, la estamos cumpliendo... estamos ya un equipo enorme coordinado, imagínate ya en un segundo día coordinado con muchos ministros para llevar a cabo, pero insisto lo más importante que nos preocupa, porque a nivel mundial, hay un aumento de la violencia y los agresores están al interior del hogar y las mujeres están conviviendo con los enemigos".

Finaliza la actual Ministra y ex alcaldesa diciendo que agradece este nombramiento "Uno por el gran desafío, por la confianza, porque esto es lo más lindo que me podía haber pasado en la vida, porque el Presidente piensa en mujeres de regiones, está pensando en mujeres con vocación de servicio porque el haber sido concejal, el haber sido alcaldesa, haber logrado un cambio tan significativo como lo que logramos en Olmué. Que podemos decir que Olmué era una comuna que en gran parte de sus sectores no tenía servicios básicos, la mujer ni siquiera tenía participación en el municipio, yo me fui del municipio con la gran mayoría, si no es el 70% de las direcciones de la Municipalidad de Olmué estaba compuesta por mujeres, espero que no se haya cambiado eso porque sería una gran falta de respeto a la mujer y a lo que hicimos por tantos años, pero estoy segura que no es así, porque en el fondo he estado comunicada y me preocuparía mucho que tipo de violencia contra la mujer, porque ese es el gran desafío, luchar para que en Chile haya tolerancia, exista tolerancia cero a la violencia contra la mujer. La violencia contra la mujer no es solo mal trato físico, es violencia psicológica, es violencia política, es violencia religiosa".

LEY DE INGRESO FAMILIAR

Santelices prefirió no referirse a las críticas que ha recibido en su contra y prioriza el trabajo que está por realizar en el Ministerio de la Mujer, puntualmente le preocupa la aprobación de la ley de ingreso familiar.

"En tiempos de pandemia lo que estamos haciendo con los Ministros es tratar de tener iniciativas transversales para que el Presidente pueda ir en ayuda de esas personas que más lo necesitan, hoy día necesitamos con urgencia sacar la ley que permitirá que más de un millón de familias tengan un ingreso y por eso el ingreso familiar de emergencia tiene urgencia social de parte de todos los ministerios, porque si bien apunta a más de un millón de familias que lo necesitan con urgencia, el 64% de esas familias las dueñas de casa son mujeres, las mujeres jefas de hogar, y por eso hoy tiene que hacerse un llamado, tenemos que unirnos todos los chilenos a que en el Congreso, mañana (este viernes) se apruebe con la urgencia social que se requiere el ingreso social de emergencia. El 64% son jefas de hogar y eso va a beneficiar no solo a esas mujeres, sino que a sus hijos y a su familia".

