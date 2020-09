Lunes día clave para el futuro de la inhabilidades de alcaldes, parlamentarios y Core: Esto es lo que se discutirá en la Comisión Mixta

El ejecutivo elaboró una minuta que busca ordenar la discusión de este lunes en la comisión mixta desde donde debería salir un "acuerdo" que después sea ratificado por ambas cámaras ó bien... olvidarse definitivamente de levantar las mismas.

Este lunes 7 de septiembre a las 18 horas y en forma telemática la comisión mixta del Congreso presidida por Claudio Alvarado deberá resolver las discrepancias surgidas en la tramitación del denominado proyecto de ley de las "inhabilidades", esto quiere decir que se busca que tanto alcaldes puedan presentarse al parlamento, parlamentarios a las municipales, consejeros regionales a ambas e incluso también pretende que Intendentes, Gobernadores y Ministros también puedan ser parte de ese proceso, pero sin los requerimientos actuales que expone el denominado Articulo 57 de la Constitución Política.

QUE DICE HOY LA CONSTITUCION

El artículo 57 de la Constitución, dice que "No pueden ser candidatos a diputados ni a senadores: Los Ministros de Estado; Los Intendentes, los Gobernadores, los Alcaldes, los Consejeros Regionales, los Concejales y los Subsecretarios...etc"

Estás inhabilidades establecidas en este artículo "serán aplicables a quienes hubieren tenido las calidades o cargos antes mencionados dentro del año inmediatamente anterior a la elección".

Esto quiere decir que sí las elecciones municipales son el próximo 11 de abril del 2020 actualmente ningún parlamentario, ministro, intendente, gobernador ó consejero regional en ejercicio podría postularse a esa elección, ahora se busca que sí puedan hacerlo y así poder compensar a aquellos diputados y senadores que no podrán ir a la re-elección.

LO QUE SE VA A DISCUTIR EN COMISIÓN MIXTA

El Ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Cristián Monckeberg elaboró una minuta denominada "marco de entendimiento" a la que Puranoticia.cl tuvo acceso para poder dimensionar cuál será el debate que se dará este lunes en la comisión mixta en donde ya se adelantó por ejemplo que se busca posponer la elección de gobernadores regionales en abril y trasladarla en conjunto a la parlamentaria y presidencial.

El ejecutivo en el trabajo de Monckeberg ha querido ordenar la mesa y poner en discusión todos los temas en forma ordenada para que efectivamente sean los propios parlamentarios quienes logren llegar a un acuerdo, siempre teniendo en cuenta que desde el Gobierno existe una voluntad para que se levanten estas "inhabilidades" que no permiten a una serie de cargos hoy ser candidatos.

Seis son los puntos base de este denominado "marco de entendimiento", lo primero que se pretende y en donde estarían de acuerdo en su gran mayoría, es la eliminación del llamado artículo 57 de la constitución, donde además se pretende modificar la causal de cesación del cargo de diputado o senador una vez que queden inscritos como candidatos a otros cargos de elección popular, esto quiere decir que hoy todos los diputados y senadores en ejercicio podrían participar de una elección distinta a la de sus cargos, esto abre justamente la oportunidad para aquellos que terminaban periodo y no podían re-elegirse seguir en el mundo político.

El segundo punto a discutir es poder establecer en un artículo permanente de la constitución política el principio general que para acceder a los cargos de elección popular que establece la carta fundamental (diputados, senadores, alcaldes, concejales, gobernadores regionales y consejeros regionales), no existirán inhabilidades cuando se trate de postular desde un cargo a otro.

Luego se pretender establecer en un articulado transitorio, la eliminación de las inhabilidades para los procesos electorales del año 2020 y 2021.

Otro de los puntos y que fue dado a conocer este viernes fue que se busca posponer la elección de gobernadores regionales y de consejeros regionales de abril próximo para que se lleve en conjunto a la presidencial y parlamentaria de noviembre del 2021, es decir correrla siete meses.

LO QUE SE PRETENDE PARA LA ELECCIÓN DE DIPUTADOS Y SENADORES

Los puntos señalados inicialmente son la base de este "acuerdo" que se pretende llegar este lunes y luego pasar al Senado y la Cámara de Diputados en donde para que se concrete se debe contar con una cantidad de votos de similares características a las que tuvo la aprobación del retiro del 10% de la AFP.

En el caso de la elección al parlamento y sobre todo pensando en aquellos alcaldes que no pueden re-postular por la ley recientemente aprobada, ellos para ir al parlamento como candidato deberían renunciar en noviembre de este 2020 y así postularse en Noviembre del 2021.

Ahora lo que se pretende es que para los alcaldes que deseen ser candidatos al parlamento, deberán renunciar a sus cargos el 11 de marzo del 2021 y así no tener que dejar los municipios a la deriva ó al mando de otras personas en noviembre de este año.

También se pretende que en esa elección parlamentaria puedan ser candidatos ministros, subsecretarios e intendentes, todos renunciando el mismo 11 de marzo del 2021.

DIPUTADOS Y SENADORES PARA SER ALCALDES

Ahora el segundo punto es para levantar las inhabilidades a los senadores y diputados que quieran ser alcaldes e incluso participar de primarias, las que por calendario del Servel deberían inscribir sus candidaturas el 30 de septiembre de este año.

En este punto se busca que los parlamentarios puedan por ejemplo ir a una primaria de su respectivo sector sin tener que renunciar al cargo y en caso de perder seguir manteniendo su lugar en el Congreso, todo esto porque recién perderán sus actuales puestos una vez que las candidaturas sean aceptadas por el Servel.

Esto de las primarias también correría, sí es que se llega a acuerdo, con los ministros de estado, subsecretarios e intendentes.

Y en el caso de las comunas en donde no se realicen primarias los parlamentarios podrán ser candidatos y solo perderán su cargo una vez aceptadas sus candidaturas por el Servel.

Aquí podría pasar por ejemplo que un parlamentario que no pueda ir a la re-elección y que hasta ahora no tenía más opción que irse a la casa ó bien postular en caso de diputado a ser senador ahora podría continuar su carrera política como alcalde y ser designado como candidato por un sector incluso sin primarias.

LOS PRONOSTICOS

No existe un escenario claro sobre que será aprobado ó no de esta minuta elaborada por el ejecutivo, el punto es que en caso de abrirse las inhabilidades el escenario político de cara a las municipales y parlamentarias del próximo año podría cambiar rotundamente, claramente un diputado o senador que pueda postular a ser alcalde correría con cierta ventaja ante un concejal por ejemplo, lo mismo con alcaldes de connotada trayectoria y con años en un municipio que al verse impedidos de re-postularse correría con ventaja para ser diputados por ejemplo.

Los Consejeros Regionales son otros actores que miran atentos lo que pueda pasar en la comisión mixta, muchos de ellos ya no pueden postularse para ser alcaldes en la elección de abril del 2021 y de no aprobarse estas inhabilidades entre octubre y noviembre de este año deberían renunciar sí tienen aspiraciones a un cargo en el congreso, ellos serían los más beneficiados con este cambio constitucional.

Por último el Ministro Monckeberg reafirmó en declaraciones este viernes la postura del Ejecutivo en torno a que "bienvenida sea la posibilidad de que la gente y la ciudadanía decidan respecto de quienes van a ser sus candidatos y, por lo tanto, estamos absolutamente disponibles y convencidos de que no tiene mucho sentido el que una autoridad no pueda presentarse o una determinada persona no pueda presentarse a una elección. ¿Por qué no va a poder ocurrir eso? Por qué tienen que existir ciertas trabas. Que tenga que haber dejado de hacer una cosa o renunciado a una determinada función, cinco, tres, dos años antes, que la gente decida. Y eso a nuestro juicio es lo que corresponde. Y avanzaremos en ir despejando esas inhabilidades que favorecen a la democracia".

¿Cuál será el escenario finalmente?, noticia en desarrollo y muchos actores estarán pendientes lo que este lunes pase en aquella comisión mixta, algunos podrán extender sus carreras políticas y otros verán mermadas sus aspiraciones, además se someterá una vez más a prueba al Congreso sí es capaz de cambiar la constitución sin necesidad de una asamblea constituyente, sobre todo cuando se trata de legislar por el futuro de ellos mismos.

