Los tres proyectos que presentó Andrés Longton en el marco de la contingencia por el coronavirus

Iniciativa dice relación con el precio de bienes de primera necesidad, el uso de sanitizantes y de prorrogar la renovación del permiso de circulación.

En el marco de la contingencia sanitaria que vive Chile, el diputado Andrés Longton (RN) presentó tres proyectos que apuntan al precio de bienes de primera necesidad, al uso de sanitizantes y a prorrogar la renovación del permiso de circulación.

En primer lugar, el parlamentario de Chile Vamos presentó, junto a la diputada Erika Olivera, una iniciativa que modifica diversos cuerpos legales, con el fin de sancionar el alza de precios de bienes y servicios de primera necesidad, y de productos sanitarios, en contextos de estados de excepción y emergencia sanitaria.

Al respecto, Longton dijo que "hemos visto cómo, a propósito del coronavirus, hay algunos inescrupulosos que, de manera injustificada, están tratando de obtener dividendos, aumentando los precios de forma indiscriminada de artículos como el alcohol gel o las mascarillas".

"Esto debe ser combatido fuertemente porque no podemos permitir que la salud de las personas sea utilizada para lucrar. Por eso buscamos que esto se sancione de manera ejemplar con una multa, además de una pena de presidio para dar el ejemplo de que, en ningún caso y sobre todo en episodios tan delicados como el que está viviendo el país hoy en día, estas situaciones podrán repetirse", agregó.

La segunda iniciativa es un proyecto de resolución para que el Presidente de la República instruya la adopción de medidas que permitan distribuir de manera gratuita a la población dispositivos de dispensación de alcohol gel y otros sanitizantes de manos, mascarillas y otros implementos necesarios para la prevención del coronavirus, así como también garantizar el acceso gratuito al examen de detección.

"Esto pues, no toda la gente tiene la capacidad de costear este examen. Esto nos parece fundamental para que no siga aumentando el número de casos como hemos visto hasta ahora. Creemos que la posibilidad de que mayor cantidad de gente se pueda realizar el examen y contar con los elementos necesarios para prevenir el coronavirus, nos va a permitir enfrentarnos de mejor forma ante esta pandemia", explicó el diputado Andrés Longton.

El tercer proyecto, presentado junto al diputado Víctor Torres (DC), dice relación con facultades a los Concejos Municipales para prorrogar la renovación del permiso de circulación hasta mayo.

En ese sentido, indicó que "la gente debe permanecer en sus casas lo más posible, no movilizándose demasiado, lo cual ha afectado la realización de este trámite. Como sabemos, el retraso en el pago viene asociado a multas de no realizarse hasta el 31 de marzo, por lo que resulta imperioso que este plazo se pueda extender por lo menos hasta el mes de mayo, ya que no todos tienen acceso a internet para realizar este trámite de forma online, debiendo movilizarse para hacerlo".

PURANOTICIA