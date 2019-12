Los tres proyectos de RN que buscan garantizar participación de mujeres, pueblos originarios e independientes

Estos proyectos son en paralelo al Acuerdo de Paz y Nueva Constitución que se votará este miércoles en la sala, con el fin que se tramite por separado.

Los diputados de Renovación Nacional, encabezados por el jefe de Bancada, Jorge Rathgeb y las dos vicepresidentas del partido, Marcela Sabat y Paulina Núñez, ingresaron este martes tres proyectos de reforma constitucional para garantizar la paridad, resguardar la participación de pueblos originarios, y permitir la conformación de listas y pactos de candidatos independientes en la Convención Constitucional Mixta o Convención Constitucional.

Lo anterior, en paralelo al Acuerdo de Paz y Nueva Constitución que se votará mañana en la sala, con el fin que se tramite por separado.

Los parlamentarios fueron acompañados además por Ximena Ossandón y Érika Olivera, quienes ya habían presentado una indicación respecto de la cuota femenina (junto con Sabat) Sofía Cid, Gonzalo Fuenzalida, Hugo Rey, Andrés Longton y José Miguel Castro.

Tras ingresar los proyectos en la Oficina de Partes de la Cámara, Paulina Núñez dijo que: "Con esto no solamente estamos respetando el acuerdo que firmamos en su oportunidad como Chile Vamos, porque no estamos tocando el acuerdo que emana de la Comisión Técnica".

"Sin embargo, -prosiguió-, por supuesto que dentro de nuestro partido habrá libertad de acción para votar cada uno de estos proyectos, o también votaciones separadas en cada uno de aquellos".

Mientras, Marcela Sabat aclaró que "lo que ha habido en Chile Vamos es una interpretación distinta respecto de una indicación que se presentó ayer en la Comisión de Constitución. Para algunos corresponde a una afectación al acuerdo del 15 de noviembre. Para RN no significaba eso. Pero como nosotros queremos respetar el acuerdo, hemos decidido garantizar la paridad de las mujeres vía ley".

En este sentido, Sabat agregó que:"Es una alternativa que hoy hemos presentado en la Cámara de Diputados y que busca justamente hacer un copy del proyecto que ya teníamos consensuado con las politólogas y la oposición. De esta manera, garantiza el apoyo que no estaba garantizado para el día de mañana, porque hay que ser claros, a diferencia de este proyecto de ley que necesita 4/7 y que por lo tanto una menor cantidad de votos, mañana necesitábamos votos que no teníamos asegurado, nunca. Lo que estamos haciendo hoy, es garantizar una aprobación a un proyecto de ley distinto a la indicación de mañana".

Pueblos Originarios

Respecto de la iniciativa para asegurar espacios para los pueblos originarios, Jorge Rathgeb dijo que: "Lamentablemente tanto el acuerdo que se firmó a mediados de noviembre y después en el informe de la comisión técnica, no venía considerado explícitamente el acuerdo que significa los cupos reservados para los pueblos originarios".

Consultado por la propuesta de participación, el legislador explicó que "Va a depender de la cantidad de personas que se inscriban y de la cantidad de personas que corresponde elegir a través de esos escaños reservados. No es un tema automático, va a depender de las personas que manifiesten su voluntad de votar en ese padrón en que votan todos los chilenos o ese padrón que va a ser determinado para los pueblos originarios".

Sabat, quien aseguró que para las iniciativas están los votos de RN en distinta medida, hizo un llamado a sus pares: "Por eso el llamado es a que mañana respetemos el acuerdo. Votemos a favor de éste y luego, vía alternativa, el mismo proyecto que garantiza la paridad, lo sigamos votando con la misma velocidad. Lo vamos a hacer en la misma Comisión de Constitución mañana, y por es presentado hoy".

Finalmente, Andrés Longton, aseguró que espera que se apruebe el acuerdo alcanzado en noviembre "Después podremos ponernos de acuerdo en los demás temas como la cuota de pueblos originarios, la lista de independientes y la cuota de género, pero pretender incorporar una indicación de la noche a la mañana para que estemos presionados a suscribirla, me parece que no corresponde, que no es parte del ejemplo que dimos al país sobre ponernos de acuerdo para una Nueva Constitución".

Los proyectos presentados:

1.- Proyecto que modifica el Decreto con Fuerza de Ley N2 que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N 18.700, Orgánica Constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios, con el objeto de garantizar paridad en la conformación de la Convención Constitucional o Convención Mixta Constitucional.

2.- Proyecto de Reforma Constitucional que tiene por objeto resguardar y proteger la participación y existencia de los pueblos originarios, estableciendo escaños reservados indígena, sólo para la Convención Mixta Constituyente o Convención Constituyente.

3.- Proyecto que busca modificar la constitución política con el objeto de permitir la conformación de listas y pactos de candidatos independientes en la elección de los integrantes de la Convención Constitucional Mixta o Convención Constitucional.

PURANOTICIA