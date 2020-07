Loreto Carvajal descarta "vendetta política" por voto de censura a Jorge Brito

"He sido muy consecuente en mis votaciones siempre", afirmó la diputada PPD.

La diputada Loreto Carvajal (PPD) descartó este martes que su votación, que ayudó a la censura del diputado Jorge Brito (RD) como presidente de la Comisión de Defensa, se haya debido a una "vendetta política".

Cabe recordar que Carvajal es pareja del diputado Gabriel Silber (DC) y en marzo, Brito declaró que no votaría por él como carta de la Democracia Cristiana para presidir la Cámara Baja.

Ante estas acusaciones de venganza política, Caravajal sostuvo, en conversación con 24 Horas, que "la descoordinación de la oposición es general, aquí, en definitiva, ha habido (...) posiciones contrarias en diversas materias", y criticó la "forma y conducción" de Brito en la tramitación del proyecto de Ley de Inteligencia.

"Respecto a todas estas elucubraciones, respecto a una vendetta, yo no me hago cargo de eso, soy parte de un organismo político. He sido muy consecuente en mis votaciones siempre", aseguró Carvajal.

En tanto, el presidente del PPD, Heraldo Muñoz, se refirió al hecho y sostuvo, a través de su cuenta de Twitter, que "discrepamos total y absolutamente del voto de la Dip. PPD Loreto Carvajal sumándose a censura impulsada por la UDI al presidente de la Comisión de Defensa de Cámara, Dip. J. Brito. La decisión unánime de la bancada PPD había sido votar en contra de esa censura", expresó.

Por su parte, la presidenta de RD, Catalina Pérez, resaltó que "es gravísimo e inaceptable que con el voto de un parlamentario de un partido que dice ser de oposición se dé pie a este tipo de maniobras".

"Esto, sin duda, quiebra las confianzas y dificulta la articulación que la oposición requiere de cara a los siguientes desafíos políticos. Vamos a tener que revisar nuestras relaciones con el PPD", enfatizó.

Discrepamos total y absolutamente del voto de la Dip PPD Loreto Carvajal sumándose a censura impulsada por la UDI al presidente de la Comisión de Defensa de Cámara, Dip J Brito. La decisión unánime de la bancada PPD había sido votar en contra de esa censura. — Heraldo Muñoz (@HeraldoMunoz) July 7, 2020

