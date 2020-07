Límite a la reelección volvió a dejar en evidencia diferencias en Chile Vamos

En la coalición oficialista no lograron asegurar los votos para apoyar un eventual veto del Gobierno.

Opiniones encontradas dejó en Chile Vamos la promulgación de la ley que limita la reelección de las autoridades de elección popular. En la coalición oficialista no lograron asegurar los votos para apoyar un eventual veto del Gobierno.

El presidente de Renovación Nacional, Mario Desbordes, reconoció que le plantearon esta posibilidad a Piñera "considerando que los alcaldes habían sido notificados a mitad de camino electoral", dijo.

"Muchos (alcaldes) no pudieron tomar una decisión distinta por no saber a tiempo que no se les iba a permitir repostular, siempre se dijo que esto iba a afectar solo a los parlamentarios. Pero no estando los votos y no siendo posible asegurar un resultado, lo natural es que el Presidente firmara esto", agregó Desbordes.

Por su parte, la jefa de la bancada de diputados de la UDI, María José Hoffmann, lamentó la promulgación de la ley. "Es una lástima que la confusión en el Gobierno y también en el oficialismo la terminen pagando los alcaldes. Pareciera ser que el celo de algunos parlamentarios a los alcaldes y su buena evaluación les terminó pasando la cuenta", afirmó.

"Creíamos y creemos que esto era inconveniente en el caso de los concejales y los alcaldes, porque es un proceso electoral que estaba en curso. Por lo mismo, lamentamos profundamente que no se haya tomado la decisión de enviar un veto de forma de poder remediar esta situación que a todas luces nos parece bastante injusta para el mundo municipal", manifestó la presidenta de la UDI, Jacqueline van Rysselberghe.

En Evópoli, partido que respaldo la limitación a las reelecciones, el senador Felipe Kast valoró que el Ejecutivo "no cediera ante las presiones políticas para que no se aplique el límite a la reelección en las próximas elecciones municipales. Esta es una bandera que venimos portando hace más de seis años, así que muy contentos de que podamos oxigenar la política en serio".

En los partidos opositores celebraron la promulgación de la ley. "Me parece muy bien lo que ha hecho el Gobierno de promulgar la ley. No era aceptable que por la presión de dos o tres partidos quisieran perpetuar en el cargo a personas que ya llevan doce o más años", dijo el senador Felipe Harboe (PPD).

"Tiene que haber señales de renovación de la política, dar tiraje a la chimenea. Yo sé que hubo presiones para todos lados, pero finalmente hubiese sido insostenible vetar un proyecto de ley contra la soberanía manifestada en el Congreso Nacional", indicó el presidente de la comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, Matías Walker (DC).

"Pese a los intentos de RN y la UDI, que se resistieron y nunca pudieron asegurar los votos al Gobierno para el veto, esto es un triunfo del Parlamento y de la ciudadanía. Es lo que se debió hacer el día uno, es un avance y una herramienta de renovación de la política", sostuvo el presidente del PR, Carlos Maldonado.

