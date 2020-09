Lanzan protocolo para viajes esenciales que se realizarán durante Fiestas Patrias

El Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones lanzó una serie de medidas que incluyen recomendaciones para viajes aéreos y buses interurbanos.

Debido a la pandemia del Covid-19, la Autoridad Sanitaria dispuso una serie de restricciones de movilidad, entre ellas, la prohibición de realizar viajes entre regiones. No obstante, se establecieron algunas excepciones a quienes acrediten razones laborales, médicas u otras como funerales o el retorno a su residencia habitual.

Para estos casos, el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones (MTT) lanzó el "Protocolo para Viajes Esenciales", una serie de medidas que incluyen recomendaciones para viajes aéreos y buses interurbanos.

"A diferencia de los años anteriores, en estas Fiestas Patrias hacemos el llamado a no viajar y celebrar en casa junto a nuestros seres queridos. Sabemos que en esta fecha hay personas que requieren movilizarse para regresar a sus hogares habituales con sus familias y también hay cambios de turno en labores mineras, por lo que habrá un aumento de la movilidad. Debemos hacernos cargo de esta realidad y abogar por viajes seguros, es decir, portando el pasaporte sanitario y la autorización respectiva", enfatizó la ministra de Transportes y Telecomunicaciones, Gloria Hutt.

Junto con el llamado a no realizar desplazamientos que no sean necesarios, el MTT dispuso una campaña informativa con un video con recomendaciones a bordo de los buses interurbanos. El objetivo es reforzar el uso correcto de la mascarilla, así como el lavado frecuente de manos o uso de alcohol gel.

Además, la ministra Hutt recomendó viajar en horas de menor demanda de pasajeros, llevar un depósito para la basura y privilegiar la compra de pasajes por internet para evitar contactos en las boleterías.

La Jefa del Programa de Fiscalización del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, Paula Flores, indicó que "la Autoridad sanitaria ha sido enfática en que se aplicaran sumarios sanitarios para quienes no porten su pasaporte sanitario y viajen por razones que no obedecen a motivos laborales, tratamiento médico o funeral. La idea no es aplicar sanciones, sino que apelamos a que todos tomemos conciencia y seamos responsables ante este escenario que enfrentamos".

Con la pandemia, los viajes interurbanos se redujeron a un 10% comparados con un año normal y, tras el paso a Fase 2 de varias comunas, los viajes se han incrementado entre 20 y 25%. Para ampliar la exigencia de pasaportes sanitarios y salvoconductos, se otorgó a los conductores y auxiliares de servicios interurbanos la atribución para que también puedan requerirlos en caso de que algún pasajero no haya pasado por alguna aduana o cordón sanitario.

NUEVO PROTOCOLO AÉREO

Desde este martes comenzó a regir un nuevo protocolo para el Aeropuerto Arturo Merino Benítez de Santiago. En éste se estableció que el personal del Ministerio de Salud controlará la presentación del código QR del pasaporte sanitario y tomará la temperatura a todos los pasajeros. Los controles documentales se realizarán solo de forma aleatoria.

"Todos los pasajeros deberán cumplir con un control en el aeropuerto de origen y en el de arribo. Por ello es fundamental que todas las personas cumplan con las disposiciones de la Autoridad Sanitaria y que viajen sólo en casos justificados. Para quienes realicen estos trayectos, les recordamos que el uso de mascarilla es obligatorio, tanto en el transporte hacia el aeropuerto, en el terminal y durante todo el vuelo", señaló el Secretario General de la Junta de Aeronáutica Civil, Martín Mackenna.

Toda las medidas y recomendaciones se encuentran en la app Pasajero Aéreo o el sitio www.derechosdelpasajero.jac.gob.cl.

Para obtener el pasaporte sanitario se debe ingresar a www.c19.cl, en donde se debe declarar no estar dentro de los casos de contagio o de cuarentena y acreditar que el motivo del viaje obedece a alguna causal permitida. Quienes no cumplan con estos requerimientos se exponen a sumarios sanitarios, cuyas sanciones pueden ir desde las 0,1 hasta las 1.000 UTM.

