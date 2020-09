Lanzan campaña para alertar sobre los peligros del hilo de volantín para las aves

"No Matemos Aves de la Patria" se llama la campaña impulsada por el Museo de San Antonio (Musa).

"No Matemos Aves de la Patria" es el nombre de la campaña impulsada por el Museo de San Antonio (Musa) que busca concientizar sobre los daños que causa el mal uso del hilo de volantín en los lugares donde habitan estos animales.

Esta iniciativa se realiza hace seis años y surgió debido a que el Centro de Rescate y Rehabilitación de Fauna Silvestre del museo que funcionó entre 1990 y el 2016 (hoy en reconstrucción), recibía muchas aves vivas gravemente heridas o muertas por hilos de volantín curados y normales.

El director del Musa, José Luis Brito, relató a AgenciaUno que "decidimos cada año entre agosto y octubre lanzar datos, carteles de difusión y explicar a la gente que visita el museo, este problema que no busca acabar con el volantín, sino que la gente aprenda verdaderamente a usarlo, es decir, que no se use cerca de bosques, humedales, playas, quebradas y parques pues si allí se corta es donde más daño causará".

Este problema de dejar abandonados volantines cortados y no preocuparse de retirar los hilos, afecta a todas las aves, tanto nocturnas, diurnas, costeras como acuáticas.

"Búhos y lechuzas son las más afectadas pues no logran ver los hilos. En el caso de las aves acuáticas, al quedar entre la vegetación, se lo comienzan a comer y tienen muertes terriblemente dolorosas", explica Brito.

Además, agrega que lamentablemente "otras aves quedan enredadas vivas por horas y días muriendo heridas, de hambre, sed, dolor, calor y frío. En muchos casos solo son encontradas ya muertas. Otras, por intentar salir se amputan sus alas o patas".

El llamado entonces es a la educación de quienes se divierten con este clásico juego nacional, sin considerar el enorme daño que se les puede llegar a ocasionar a las aves. Es por esto que el museo organiza recorridos para buscar y retirar hilos, al mismo tiempo de enseñar el uso correcto del volantín.

"En ninguna parte se enseña, ni siquiera en las escuelas, a que si el volantín se corta deben hacerse esfuerzos para retirar los hilos que están abandonados y sacarlos. Lo que vemos en la prensa nacional es que, cuidado con los cables eléctricos. Pero nadie habla de los daños que tiene la biodiversidad que son mucho más graves que los que nos afectan a nosotros", enfatiza el director del Musa.

