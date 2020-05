Lagos Weber y mensaje a la unidad de Piñera: "Yo tomo esas palabras porque no hay espacio para seguir discutiendo"

Legislador PPD emplaza al Gobierno a tomar propuesta de economistas y planificar medidas de reactivación financiera para los próximos 18 meses.

Ante la propuesta conocida durante el último fin de semana, en la que un grupo de economistas nacionales recomendó que Chile pueda usar parte de los Fondos de Estabilización Económica que mantiene como ahorro en el mercado internacional para destinar a las familias y pymes que lo necesitan, el senador Ricardo Lagos Weber (PPD) acogió el llamado a la unidad que extendió públicamente el presidente Sebastián Piñera, señalando que es momento de unirse y que el gobierno utilice los recursos que se encuentran disponibles para combatir los efectos generados por la pandemia en nuestro país.

Al respecto, el parlamentario indicó que "hemos conocido una propuesta de seis economistas chilenos, que nos plantean un camino o ruta a seguir para enfrentar la crisis económica que se nos viene, y la crisis sanitaria. Lo que hace esta propuesta es decir, tomemos todo lo que hemos ahorrado como país durante 30 años, y es ahora cuando hay que usarlo; ahora es cuando podemos usar esos 12 mil millones de dólares, nuestra capacidad de endeudarnos en el extranjero para ir en ayuda de las familias que se vean con sus ingresos limitados, apoyar a las pequeñas y medianas empresas, y al salir de la crisis de salud propiamente tal, llevar a la reactivación económica".

A juicio de Lagos Weber, "ésta es una propuesta razonable; se fundamenta sobre lo que hemos hecho en Chile durante muchos años, pero para eso también se requiere que el gobierno haga su esfuerzo por llevar a cabo esta propuesta. He escuchado al Presidente de la República llamando a la unidad. Yo tomo esas palabras porque no hay espacio para seguir discutiendo, no hay espacio para seguir alejándonos en disputas que poco entienden los chilenos. Se requiere de unidad y usar los recursos disponibles. Hoy, tenemos recursos ahorrados, es una propuesta responsable, y tenemos la urgencia de llevar a cabo políticas urgentes. Es ahora, cuando debemos sentarnos a conversar, a partir de estas propuestas, con la mejor de las intenciones y demostrar que la política está a la altura de la crisis que vive nuestro país".

