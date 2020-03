Lagos Weber: "Me hubiera gustado saber si el presidente Piñera quiere una nueva Constitución o no"

Senador PPD por la región de Valparaíso afirmó también que "debemos garantizar que el plebiscito se realice de forma adecuada".

Durante una entrevista con radio Infinita, el senador Ricardo Lagos Weber (PPD) reafirmó su apoyo a la opción "Apruebo", en el plebiscito del próximo 26 de abril, y en el cual ya están desplegados los partidos y sectores políticos para definir si se redactará o no una nueva Constitución.

Además, manifestó la necesidad de que sea el Gobierno quien garantice un proceso "participativo y muy informado".

Al respecto, el parlamentario por la región de Valparaíso señaló que "debemos garantizar que el plebiscito se realice de forma adecuada. En febrero hemos visto hechos de violencia y eso hay que abordarlo, pero no debemos confundirnos. Hay que generar las condiciones para que este ejercicio sea muy participativo y muy informado. Yo tengo la impresión que todavía hay sectores que captan que va a haber un plebiscito pero aún no tienen muy claro cómo se va a llevar el proceso ni qué es lo que está en juego, y acá la responsabilidad primera la tiene el gobierno, y luego, todos aquellos que queremos que se realice un buen proceso y tenemos algún grado de influencia".

Respecto a los cuestionamientos que han surgido en algunos sectores sobre si existen o no las condiciones para que se realice un proceso constituyente, considerando el clima de movilizaciones en el país, Lagos Weber indicó que "yo no quiero que la agenda sea capturada sólo por el tema de la violencia para ver si se lleva a cabo el plebiscito, y para eso creo que tenemos que darnos un respiro razonable. Creo que habrá una serie de movilizaciones de quienes estén a favor y en contra del plebiscito y de quienes estén a favor de una convención constituyente o una convención mixta; habrá que tener ese proceso y van a haber, probablemente, cientos de manifestaciones y marchas, lo que yo quiero es que seamos muy claros en condenar la violencia".

En esa línea, el presidente de la comisión de Hacienda del Senado, declaró que "yo hubiera esperado que el presidente Piñera, dado el cuadro que se generó con las movilizaciones, la demanda por una nueva Constitución y el acuerdo político al que se llegó y del cual el Gobierno fue parte, además, es que el Gobierno hubiera entendido que su agenda original se modificó, y que se hubiera subido al carro finalmente, no para haberse convertido en el puntal del cambio constitucional necesariamente, pero sí hacerlo como una tarea propia y que tiene que llegar a buen puerto. Me hubiera gustado saber qué piensa el Gobierno respecto a esto; saber si el presidente Piñera quiere una nueva Constitución o no, y qué mecanismos quiere, y siento que no hay mucha claridad sobre eso (...). Yo esperaría que el Presidente de Chile diga si quiere o no una nueva constitución para Chile".

