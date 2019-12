Lagos Weber emplaza a Piñera a transparentar postura del Gobierno por una reforma constitucional

Tras ser aprobada, el Senador PPD valoró el acuerdo alcanzado en sala, aunque lamentó que no se alcanzara el quórum para aprobar la indicación para cuotas de género, pueblos originarios e independientes.

De dulce y agraz fue la última jornada en el pleno del Senado para los parlamentarios de oposición, quienes pese a aprobar por amplia mayoría una reforma constitucional, proyecto que avanzó favorablemente y quedando listo para su despacho, no ocurrió lo mismo con la indicación que proponía establecer cupos reservados por cuotas de género, pueblos originarios e independientes, iniciativa que terminó siendo rechazada al no alcanzar el quorum requerido de 3/5.

En esta materia y profundizando sobre la falta de pronunciamiento del Ejecutivo acerca de si apoya o no el nuevo proceso constituyente, el senador Ricardo Lagos Weber reconoció que "ayer hubo un debate intenso sobre lo que ha ocurrido en los últimos días en la Cámara de Diputados. Aquí hay opiniones y yo siento que hay un vacío de liderazgo porque no escucho al Primer Mandatario respecto a qué opina sobre esta nueva constitución ¿Quiere una nueva o no? ¿Quiere convención mixta o asamblea constituyente? ¿Quiere paridad de género, escaños reservados para los pueblos indígenas?, señaló.

"Hay un silencio del gobierno sobre si quiere o no una nueva Constitución, y yo lo lamento porque entendiendo lo delicado del tiempo que hemos vivido, y la razón de que este acuerdo exista es precisamente porque hubo voluntades que confluyeron para esto", agregó.

Al respecto, Lagos Weber agregó que, a pesar del rápido despacho que tuvo la iniciativa que busca crear una nueva Constitución en el país, a su juicio, "quisiera que esto fuera acompañado por la mayor apertura e inclusión posible, y el tema de paridad de género me parece que es esencial", dijo.

"No podemos llegar tarde nuevamente, y hay un sector refractario en Chile que llega tarde a todas estas decisiones. Llega, pero lo hace tarde, siempre. Llegó tarde con la instrucción primaria obligatoria a principios del Siglo XX; llegó tarde con el voto de la mujer; lo hace también con ciertos temas importantes como los hijos ilegítimos, la solicitud de divorcio, o el aborto en tres causales.

Finalmente el Senador sostuvo que. "Yo digo que en este tema hagamos el esfuerzo. Vamos a tener las indicaciones, y si no es ahora, será más temprano que tarde donde tendremos la posibilidad de contar con una sociedad paritaria como corresponde".

