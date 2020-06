La Moneda reconoce error en polémico instructivo para entrega de cajas de alimentos: "No fue bien hecho"

Karla Rubilar hizo un meo culpa y se adjudicó el error: "y si usted quiere un responsable por el instructivo, la responsable soy yo".

La vocera de Gobierno, Karla Rubilar, salió a dar explicaciones por el polémico instructivo sobre la entrega de las cajas del programa "Alimentos para Chile".

Dicho documento emanado desde la Intendencia de Ñuble y la Secom, instruía a los funcionarios cómo acompañar y difundir comunicacionalmente las entregas.

Rubilar afirmó que "nosotros decidimos como Gobierno regular a través de un instructivo cómo se debía hacer las publicaciones de la entrega de este beneficio social, primero para que la publicación permitiera que la gente viera que estábamos llegando a las casa y entregando las canastas de alimentos".

"El instructivo tenía ciertos lineamientos que estaban definidos, queríamos dejar en claro que las publicaciones tenían que estar centradas en las personas y no en autoridades", agregó.

Asimismo, aseguró que "este proceso debía ceñirse de forma estricta a las normas de la Contraloría de la República".

No obstante, la secretaria de Estado reconoció que "es un instructivo que no fue bien hecho, que es oficial, lo difundimos, que no fue bien logrado".

En la misma línea, indicó que "si el Presidente hubiese visto el instructivo como salió, jamás habría autorizado que saliera un instructivo como este, que pudiera interpretarse de una forma diferente del espíritu del proceso de entrega de cajas".

"Si bien es un programa hecho por el Presidente, tenía que estar su nombre, como es un programa de Estado también tenía que estar el nombre de los alcaldes, independiente del color político", añadió Rubilar.

Ante, esto, anunció que "como está mal hecho, he dado instrucciones para realizar un nuevo instructivo que ya está listo el día de hoy".

Finalmente, reiteró que "hay que reconocerlo, era un documento oficial. Y si usted quiere un responsable por el instructivo, la responsable soy yo".

