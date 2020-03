La historia del contagio, primeros síntomas, recaída y muerte de la primera fallecida por Covid-19 en Chile

Mujer de 83 años, oriunda de Renca, es la primera fallecida en Chile por esta pandemia que tiene en vilo a todo el mundo.

De la comuna de Renca y en el hospital San Juan de Dios falleció una mujer de 82 años, quien se transformó en la primera víctima fatal del país, a causa de la propagación del coronavirus Covid-19.

Así lo dio a conocer el ministro de Salud, Jaime Mañalich, a través de un punto de prensa en el palacio de La Moneda, donde dijo que "tengo que comunicar y lamentar el primer fallecimiento asociado al coronavirus en nuestro país".

Se trata de una mujer de 82 años (en Twitter había dicho de 83), con múltiples patologías, postrada, que el pasado 17 de marzo consultó en el servicio de urgencia, donde, a pesar que su sintomatología no era severa, se sospechó de Covid-19, razón por lo que se le hizo el respectivo examen, el cual fue confirmado el mismo día.

LEER TAMBIÉN: Confirman primera persona fallecida por Covid-19: se trata de una mujer de 83 años.

Al día siguiente, el 18 de marzo, los síntomas comenzaron a ser más acentuados y fue evaluada y hospitalizada en el servicio de urgencia del hospital San Juan de Dios, en la zona poniente de la región Metropolitana. Horas después, presentó un cuadro relativamente benigno, pese a su condición de base, que incluye una enfermedad pulmonar obstructiva crónica.

No obstante, durante la madrugada de este sábado 21, y habiéndose considerado su traslado, esta adulta mayor empeora y se toma la decisión de cuidados paliativos de no ingresarla a una unidad de tratamiento intensivo ni menos de entubarla. A partir de ahí, su evolución no es satisfactoria y finalmente fallece a las 12:20 horas.

Entre los antecedentes epidemiológicos de la paciente, se sabe que compartió con unas 20 personas el pasado 4 de marzo. Se trató de un encuentro familiar, donde tres o cuatro días después, una persona joven de ese grupo, que llegó del extranjero, mostró síntomas y fue evaluado, dando positivo al coronavirus. Luego se determinó que en ese brote familiar hay cuatro personas testeadas positivas de Covid-19, una de las cuales está hospitalizada, fuera de gravedad, y en otro recinto asistencial.

Una de las consultas que se le hizo al ministro Mañalich dice relación con el significado de "manejo compasivo" que señaló en su cuenta de Twitter. Al respecto, dijo que "como está consignado en la ficha de la paciente, se entiende que hay una decisión anticipada, en el sentido que si la persona presenta necesidades asistenciales muy invasivas, hay una decisión de no proveerlos, porque se estima que la situación clínica de la persona y sus consecuencias eventuales significarían conectarla a ventilador mecánico, con pronóstico muy poco probable de salir adelante, lo que hace prudente esta aproximación del manejo de la paciente".

Finalmente, acerca del protocolo de su deceso, el secretario de Estado dijo que "en este momento se maneja con las condiciones habituales, salvo en los protocolos establecidos con los servicios funerarios. No tenemos un volumen elevado de personas fallecidas, es la primera, por tanto, hasta aquí no es necesario disponer de protocolos especiales, salvo los de protección para la empresa que se hará cargo de las exequias".

PURANOTICIA