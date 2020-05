La dura crítica de Izkia Siches al Gobierno: pide que el liderazgo del combate a la pandemia lo asuma Piñera

"Necesitamos una forma diferente de dirigir esta pandemia, y esperamos que sea liderada por el propio Presidente de la República", indicó la presidenta del Colegio Médico.

La presidenta del Colegio Médico, Izkia Siches, se reunió en La Moneda con el ministro del Interior, Gonzalo Blumel, a quien le solicitó una nueva forma de liderar el combate contra la pandemia, para lo cual estimó que es el Presidente de la República, Sebastián Piñera, quien debe estar al frente, en una velada crítica al ministro de Salud, Jaime Mañalich.

"Necesitamos una forma diferente de dirigir esta pandemia, y esperamos que sea liderada por el propio Presidente de la República, donde podamos participar más activamente tanto entidades como el Colegio Médico, la Mesa Social Covid-19, pero en particular el Comité Asesor de La Moneda (compuesto por académicos y científicos), que ha hecho una serie de recomendaciones que no han sido implementadas, particularmente la debilidad en el funcionamiento de la Seremi de Salud en la región Metropolitana, lo cual debilita la parte más fuerte de la estrategia, que es poder hacer un seguimiento efectivo de los casos de contacto".

Siches agregó que "hoy hemos visto cosas tan disparatadas como limitar las licencias médicas por casos sospechosos en cuatro días, cuando el resultado de estos exámenes en el país se está demorando más que eso. Yo no sé en qué país viven las autoridades de Gobierno. Hay cosas tan básicas, como resolver quién cuida a los hijos e hijas de trabajadores de salud, y hoy todavía no está resuelto. Entra en un confinamiento total la región Metropolitana el viernes y muchos de nuestros trabajadores no tienen con quién dejar a sus hijos e hijas".

La titular del Colegio Médico añadió, sobre el inicio de la cuarentena en todo el Gran Santiago, que "necesitamos la comprensión de los ciudadanos, pero no echarles la culpa. Yo creo que hoy es muy relevante que logremos crear un ánimo diferente de conducción en el país en materia sanitaria, porque tal como lo dijimos la primera vez, si nos equivocamos vamos a tener un impacto sanitario mayor y tenemos que prepararnos para un escenario complejo".

En ese sentido, apuntó que "debemos hablar respecto de que van a fallecer personas, que estos números van a ser cada día mayores, que van a aparecer problemas con las bolsas de los fallecidos, dónde se van a enterrar estos fallecidos o cuáles son los procedimientos".

Cuestionó, además, que "necesitamos empezar a trabajar más unidos y realmente escuchando la colaboración de tantas entidades que quieren participar. Particularmente, las Seremis. Ahí el rol de la atención primaria lo llevamos presentando desde hace tres semanas, tanto en la Mesa Social como en el Comité Asesor, y eso algo que todavía no se ha implementado. Yo no puedo entender cuál es el empeño de no incorporar a los alcaldes en esta estrategia".

Por último, insistió en un cambio de liderazgo en la conducción de la estrategia contra la pandemia: "Espero que mañana, en la Mesa Social en la que participo en La Moneda, podamos tener una respuesta favorable del Gobierno y se comprenda que estamos en momentos complejos en que hay que dar un viraje y una nueva forma de gobernar esta pandemia".

PURANOTICIA