La DC no votará en contra del veto por Ingreso Familiar de Emergencia

Ximena Rincón, jefa de bancada de los senadores del partido de igual manera indicó que el la propuesta es "insuficiente".

La jefa de bancada de los senadores DC, Ximena Rincón, afirmó que no van a votar en contra del veto presidencial por el Ingreso Familiar de Emergencia.

"Hoy votamos el Ingreso Familiar de Emergencia y la verdad que es una situación tremendamente incómoda, porque no podemos negar los recursos mezquinos que está dispuesto a dar el gobierno, y por lo mismo, no podemos votar en contra. Pero no vamos a ser cómplices de una propuesta que es insuficiente, llega tarde, que no va a cubrir a todos, y que va a dejar a muchos con pocos y malos ingresos", afirmó la legisladora.

Además, la senadora indicó que se tiene que "establecer una cuarentena total, la gente no tiene para comprar alimentos, para pagar cuentas, y tampoco el gobierno patrocina los proyectos que hemos presentado en el mismo sentido".

"Lo que está ocurriendo es el peor de los escenarios y creo que esto (el veto) lamentablemente va a ser una noticia de dulce y de agraz y que no va a satisfacer como debe a las familias que más lo necesitan en nuestro país. Y ese es el compromiso del Presidente con la ciudadanía", agregó la jefa de bancada DC.

Finalmente, Rincón aclaró que no van a avalar "esta incongruencia, esta mezquindad, pero tampoco nos vamos a negar a lo poco que se da".

