Junio sería la fecha tope para reformas sobre paridad de género e independientes

Las comisiones sesionaron en doble jornada durante el lunes para escuchar las opiniones de los representantes del Servel y otros invitados.

Los primeros días de junio sería la fecha tope para que las reformas constitucionales sobre paridad de género y participación de independientes y pueblos originarios en la Convención Constituyente estén despachadas por el Congreso.

Así lo informó el presidente del consejo directivo del Servel, Patricio Santa María, ante las comisiones unidas de Constitución y Especial de la Mujer del Senado, que están analizando el proyecto para establecer un criterio de paridad de género y permitir que los independientes formen listas para participar en la elección de la constituyente.

Las comisiones sesionaron en doble jornada durante el lunes para escuchar las opiniones de los representantes del Servel y otros invitados. En la oportunidad se analizaron aspectos técnicos, se conocieron simulaciones sobre posibles resultados, se evaluó cuáles serían las mejores fórmulas para garantizar la paridad y se analizó la experiencia de otros países.

Uno de los primero puntos en despejarse fue el del plazo en que deberían estar listas las reformas para su aplicación en la elección de octubre, donde se deberían elegir los miembros de la Convención Constituyente o la Convención Mixta Constituyente.

En tal sentido, Santa María indicó que lo ideal es que las enmiendas estén listas 140 días antes de los comicios para preparar los sistemas de transmisión de datos y hacer los ajustes pertinentes para contar con los resultados de la manera más rápida posible.

Asimismo, precisó que los costos que han circulado en la prensa se refieren al plebiscito de abril y no al proceso de elección de la Constituyente.

Sobre el tema de participación de independientes se señaló que es una novedad y un avance, desde el punto de vista técnico, que se genere una legislación que ponga en igualdad a independientes y militantes de partidos.

Respecto del tema de paridad, se refirió a la aplicación de la ley de cuotas en el año 2017 manifestando que en diversos casos había un cumplimiento formal o se entregaban antecedentes de candidatas sin los suficientes documentos.

Agregó que cerca de 100 candidatas mujeres no hicieron campaña y que una cantidad relevante de candidatas no recibieron aportes de los partidos, con lo que no se habría cumplido el espíritu final de la legislación.

Las comisiones unidas sesionarán este martes a partir de las 10:30 horas para definir los procedimientos a seguir y escuchar las opiniones de expertos.

PURANOTICIA