Jueza Andrea Acevedo está con resguardo policial tras recibir amenazas de muerte

Acción se tomó luego que en redes sociales se publicaran los datos personales de la magistrada, junto con amenazas en su contra.

La jueza Andrea Acevedo se encuentra con resguardo policial, tras recibir amenazas de muerte en redes sociales por sus polémicas declaraciones en torno a la muerte del hincha colocolino Jorge Mora Herrera, atropellado en las afueras del estadio Monumental por un camión de Carabineros.

Luego de la audiencia de formalización en que la magistrada decretó la libertad del conductor del vehículo, el cabo Carlos Martínez Ocares, en redes sociales se publicaron los datos personales de la jueza, junto con amenazas en su contra.

Por lo mismo, la magistrada presentó la denuncia ante la Fiscalía Metropolitana Oriente, la que dispuso resguardo policial para la jueza, mientras se reúnen mayores antecedentes sobre las amenazas e iniciar una investigación.

Las declaraciones de la jueza recibieron críticas del presidente de la Corte Suprema, Guillermo Silva; de la Asociación de Magistrados y del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), que anunció un recurso de queja en su contra.

En la audiencia por el caso del hincha atropellado -entre otros polémicos argumentos- la jueza dijo que la Garra Blanca "no tiene una actitud no muy acorde al estado de derecho" y que al carabinero imputado "no le estaban tirando flores o lanzando challas". También deslizó la posibilidad de un consumo de alcohol de la víctima.

PURANOTICIA