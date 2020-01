Joven de viralizada foto en la que aparece llorando critica difusión de la imagen y apunta a José Antonio Kast

Fotografía muestra a la joven llorando desconsoladamente en los hombros de un varón, situación que fue utilizada para criticar las manifestaciones contra la PSU.

La mañana de este lunes 6 de enero, una joven fue retratada llorando luego de haberse suspendido la Prueba de Selección Universitaria (PSU) en el colegio República de Siria en Ñuñoa, debido a una manifestación al interior del recinto.

En la imagen se ve a la joven abrazada a un varón llorando desconsoladamente. Y aunque la foto se viralizó rápidamente, las razones de su llanto no estaban claras al momento.

Al ver que su fotografía fue difundida por varios medios e incluso por políticos como José Antonio Kast, la estudiante salió a explicar el motivo de su llanto y criticó a quienes han sacado "provecho político" de la fotografía.

En consecuencia, la joven confesó que estaba viviendo un "ataque ansioso", pero que apoyaba completamente el boicot a la prueba de selección.

"¿Quién fue el estúpido que creyó que era chistosito sacarme una foto en pleno ataque ansioso en el Siria? Ahora están usando esta foto para dar discursos políticos de mierda sin saber qué hay detrás de mi llanto. Me dan asco", cuestionó en su cuenta de Twitter.

Asimismo, compartió una serie de videos en su cuenta de Instagram donde da más detalles de lo ocurrido.

"Yo he estado ansiosa por la PSU... por la prueba, no por el movimiento. Quiero dejar bien en claro que estoy a favor (...) de este movimiento social, a favor de todas las manifestaciones y no quiero que se use mi foto como se está usando", relató.

Además, respondió directamente a Kast, quien borró su publicación, pero que indicaba junto a la fotografía que "un puñado de delincuentes le roba los sueños y el futuro a jóvenes que se esforzaron y prepararon para enfrentar la PSU".

"Creo que la PSU es una prueba discriminatoria que no debería existir", acotó la alumna, quien reconoció que el hecho de no rendir la prueba le causó la crisis de ansiedad, pero aclaró que es por la opción que le queda para acceder a la educación superior.

Tras un llamado de la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (ACES), se han registrado manifestaciones y desórdenes en varias instituciones educacionales. Según el Demre, la PSU fue suspendida en los 64 locales más afectados.

PURANOTICIA