José Miguel Insulza renuncia a la Vicepresidencia del PS por diferencias con la directiva

El senador por Arica y Parinacota, José Miguel Insulza, presentó su renuncia indeclinable a la vicepresidencia del Partido Socialista (PS) por diferencias con la mesa del partido y por no sentirse parte de la toma de decisiones de la colectividad.

El histórico militante concreto su alejamiento a través de una carta que le envió el sábado 5 de septiembre al presidente del PS, Álvaro Elizalde, y al secretario general de la tienda, Andrés Santander.

"Esta renuncia no se extiende a mi condición de miembro del Comité Central, que deseo mantener, por haber sido elegido por el voto militante. Naturalmente también permanece inalterada mi relación con la bancada de senadores de mi partido", precisó.

El ex ministro esgrimió que "he hablado varias veces de este tema con el presidente y creo que ha llegado la hora de concretar mi decisión. Ella tiene que ver, en primer lugar, con mi necesidad de plantear con más libertad mis ideas y propuestas, sin sentir que con ellas comprometo la posición oficial del partido".

Insulza reconoció que también influyó "el hecho de que la mesa no ha sentido la necesidad o interés por mi participación en sus tareas, ya que ninguna de ellas me ha sido asignada en más de un año desde que fui nombrado en el cargo".

Puso como ejemplo que "en la misma campaña actual del plebiscito, toda mi actividad corresponde a actividades que me llegan por vía personal, de mi región y de otros regionales, comunales o grupos de base. No creo, por ello, que mi presencia tenga para ustedes ninguna razón de ser. Por mi parte, en cambio, tengo una nutrida agenda de trabajo partidario, regional y parlamentario que me hace disponer de mi tiempo de manera más productiva".

Insulza advirtió que tendrá "especial cuidado de no hacer ni decir nada que pueda dañar al partido, abocado a la tarea común de asegurar una gran victoria en el plebiscito del 25 de octubre".

