José Manuel Urenda y vuelo en helicóptero a Cachagua: "Esto ocurrió antes de que existiera prohibición de volar"

Empresario se defendió diciendo que "nunca jamás se me ocurrió trasladarme, no obstante yo reúno los requisitos para haberme instalado allá: tengo la edad y fui operado del corazón hace un par de años".

En una de las grandes polémicas de Semana Santa se transformó la llegada a la región de Valparaíso de tres vuelos en helicóptero provenientes de la región Metropolitana, cuyos ocupantes viajaron hasta la zona de Cachagua, en la comuna de Zapallar, para pasar el fin de semana largo.

En uno de estos vuelos viajaba José Manuel Urenda, empresario, de 67 años, presidente de la multinacional Agencias Universales S.A. (Agunsa), quien se dirigió hasta Cachagua el pasado martes 7 de abril.

Cabe recordar que la controversia se inició luego que el intendente metropolitano, Felipe Guevara, denunciara ante la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) la realización de tres vuelos, para saltarse el cordón sanitario establecido en el marco de la contingencia sanitaria provocada por la propagación del coronavirus Covid-19.

En conversación con La Tercera, Urenda explicó que "esto ocurrió antes de que existiera prohibición de volar y antes que se produjeran traslados por Semana Santa a la costa".

"Nunca jamás se me ocurrió trasladarme, no obstante yo reúno los requisitos para haberme instalado allá: tengo la edad y fui operado del corazón hace un par de años, un año y medio, más o menos", agregó el empresario.

También dijo que "consultamos y nos dijeron que no había barrera sanitaria y no nos habrían dejado salir de lo contrario. Registramos el vuelo, el piloto tuvo que presentar la documentación del caso con salvoconductos y salimos plenamente autorizados".

Urenda aseguró que "me duele que la autoridad a uno lo juzgue antes de tiempo. Vean el proceso. Revisen la documentación y después vean si cabe, por algún lado, que me puedan sancionar. No fue nada más que eso. Fui solo con el piloto. Nadie pernoctó en la casa. Como te digo, pasamos antes sobrevolando el centro de distribución. Aterrizamos allá. Al rato, nos volvimos y directo a Santiago, porque a las 18:00 horas Tobalaba cerraba".

Cabe indicar que a raíz de la molestia ciudadana, expresada también por los intendentes metropolitano y de Valparaíso, la Fiscalía Oriente inició una investigación de oficio.

