Jorge Brito deja la presidencia de Comisión de Defensa tras censura de diputados UDI y voto clave de Loreto Carvajal

Por 7 votos a 6 la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados aprobó la censura presentada por los diputados de la UDI Osvaldo Urrutia y Álvaro Carter en contra del presidente de la instancia legislativa Jorge Brito (RD), quien tras la votación se vio obligado a dejar la testera.

A los votos de Chile Vamos, se sumó el de la diputada PPD Loreto Carvajal quien apoyó la moción presentada por los legisladores gremialistas.

Para Urrutia la votación "es la demostración de que el diputado Brito no estaba respetando el reglamento y hacía y deshacía a su gusto, sin preguntarle a nadie y no cumpliendo para nada las obligaciones que tiene un presidente de una comisión. Yo estoy en otras instancias, con parlamentarios de oposición que incluso son frenteamplistas, pero jamás he visto una grave falta al reglamento como ocurría en la comisión de Defensa".

"Quiso pasar por encima de todo por razones ideológicas solamente para trabar la discusión de la nueva Ley de Inteligencia, que es fundamental para nuestro país porque moderniza lo que existe hasta ahora, que es muy básico y no cumple ningún estándar mínimo", añadió Urrutia.

Por su parte, el diputado Álvaro Carter precisó que "valoro el apoyo de la diputada Carvajal, quien con un sentido muy republicano apoyó nuestra idea porque no podemos permitir que una comisión que tiene una trascendencia tan grande para nuestro país, se vea mal usada políticamente por un sector que no quiere nada, sino que solamente socavar las instituciones policiales y de la defensa de Chile por lo que ahora esperamos que se comience a trabajar tal como lo habíamos hecho siempre y no con un tinte político".

Tras la censura de Brito se debe realizar una nueva votación para que asuma un nuevo presidente de la instancia legislativa. "No tenemos problemas en llegar un acuerdo para ver un presidente que si de garantías de imparcialidad y no que use a la comisión de Defensa como una trinchera política como lo estaba haciendo hasta ahora el Frente Amplio", indicó el diputado Urrutia.

Cabe señalar que la censura presentada por los diputados Carter y Urrutia fue apoyada por los RN Luis Pardo, Mario Desbordes y Leonidas Romero; el parlamentario del Partido Republicano, Ignacio Urrutia y por la PPD Loreto Carvajal.

