Jorge Abbott valoró fallo de la Corte Suprema por colusión del papel tissue

El Fiscal Nacional sostuvo que "no es posible que alguien organice, promueva un acto de colusión, y luego pretenda beneficiarse de la delación compensada".

El Fiscal Nacional, Jorge Abbott, valoró el fallo de la Corte Suprema, en donde condenó a CMPC Tissue y SCA Chile, por la colusión en el mercado del papel tissue, tras haberse asignado cuotas de participación de mercado y haber fijado precios de venta de estos productos entre los años 2000 y 2011.

Con esta decisión, se revocó a CMPC el beneficio de delación compensada otorgado por la Fiscalía Nacional Económica (FNE), y que había sido reconocido por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), mediante el cual pudo eximirse de multa tras haber confesado su participación en el cartel y colaborado con la investigación.

De esta forma, ambas compañías deberán pagar una multa de 15 millones de dólares a beneficio del Fisco.

Al respecto, Abbott señaló que "el fallo de la Excelentísima Corte Suprema le da el verdadero sentido y alcance que tiene la delación compensada", según informó Emol.

En la misma línea, agregó que "no basta pura y simplemente hacer la denuncia, si es que no se ha actuado adecuadamente por parte de quien hace esa denuncia. No es posible que alguien organice, promueva un acto de colusión, y luego pretenda beneficiarse de la delación compensada".

El Fiscal Nacional aseguró que "el Ministerio Público desde siempre ha reclamado el tener la titularidad de la acción penal en materia de delitos de colusión", añadiendo que "lo que ha conocido la Corte Suprema es más bien una sanción de carácter administrativa, porque estos hechos ocurrieron antes que la colusión constituyera un delito".

Por último, sentenció que "han pasado tres años y hasta ahora no hemos tenido ninguna denuncia penal en materia de colusión. Pensamos que es la sanción penal es la que en definitiva debería inhibir conductas tan graves como esta".

