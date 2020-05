Jaime Mañalich y críticas de Izkia Siches: "No estamos para pelear con nadie"

El Ministro de Salud aseguró que la mayoría de la gente que participa en instancias con el Gobierno "lo hace de buena fe y tratando de colaborar".

"El enemigo es uno solo y se llama coronavirus". Con estas palabras, el ministro de Salud, Jaime Mañalich, respondió a las duras críticas que este jueves recibió por parte de la presidenta del Colegio Médico, Izkia Siches.

Cabe recordar que la profesional indicó que "A mí no me sirve que el Ministro de Salud cambie el tono, yo necesito, como representante de los médicos y médicas del país, que haya un cambio en la forma de gobernar esta pandemia. (...) Nuestra participación en la mesa social es con el mejor ánimo, pero no podemos seguir hablándole a una pared, necesitamos tener una interlocución más directa".

LEER TAMBIÉN: La dura crítica de Izkia Siches al Gobierno: pide que el liderazgo del combate a la pandemia lo asuma Piñera.

Consultado por esto, la autoridad sanitaria indicó que "no estamos para pelear con nadie, estamos para agradecer la colaboración. El Gobierno debe tomar decisiones. El enemigo es uno solo y se llama coronavirus".

En ese sentido, Mañalich comentó que "corresponde, en la tarea en la que estamos, agradecer a la mesa social, a trabajadores de la salud, al consejo consultivo. Efectivamente, diría que la mayoría de la gente que participa en estas instancias lo hace de buena fe y tratando de colaborar".

"Eso lo queremos agradecer, con mucha sinceridad", agregó el Ministro de Salud.

Respecto a las acusaciones de "falta de transparencia" en la entrega de información, el secretario de Estado desestimó esta situación, recordando "la cantidad de datos que se proporcionan, la publicación de datos, que estemos todos los dias dando información, es prueba clara que no es así".

PURANOTICIA