Jacqueline van Rysselberghe denuncia haber sido golpeada por una mujer a bordo de un avión

La presidenta de la Unión Demócrata Independiente (UDI), senadora Jacqueline van Rysselberghe, acusó haber sido golpeada a bordo de un avión cuando viajaba desde Santiago hacia Concepción.

Según denunció la parlamentaria, todo ocurrió durante el vuelo de la noche de este jueves 19, cuando una mujer se le habría acercado para propinarle un golpe de puño en su hombro.

"Había una persona que venía atrás, una mujer grande, fuerte, parece que se puso a hablar, la verdad es que no me di mucha cuenta, y empezó a grabar, cosa que tampoco que le di mucha importancia porque estaba haciendo otra cosa", comenzó su relato Van Rysselberghe.

Y prosiguió diciendo que "cuando pasó a mi lado me pega un combo en el hombro, que fue bastante fuerte, cosa que vio la azafata del avión".

"Le pregunté qué le pasaba y se puso a vociferar, a insultar de manera poco razonable", agregó.

Por último, dijo que "no es porque me pase a mí, no le puede pasar a nadie".

