Izkia Siches por plan del Gobierno «Fondéate en Casa»: "No se presentó en la Mesa Social"

La presidenta del Colegio Médico aseguró que el ente hubiese sido más “cauteloso” en este plan para Fiestas Patrias.

La presidenta del Colegio Médico, Izkia Siches, se mostró crítica del plan de Fiestas Patrias del Gobierno, «Fondéate en Casa», al señalar que la medida no fue presentada ante la Mesa Social Covid-19 y que el gremio de la salud habría sido más conservador respecto a comunas de las regiones del Biobío o Magallanes.

La titular del Colegio Médico señaló su parecer sobre las libertades que habrá el fin de semana del 18 de septiembre en medio de la comisión investigadora de la Cámara de Diputados sobre los actos del Gobierno relacionados a los impactos sanitarios, económicos, sociales y laborales de la pandemia de Covid-19.

Sobre el programa «Fondéate en Casa», la dirigenta expresó que "este fue un plan que no se presentó en la Mesa Social. Creemos que eso es un error porque eso permite también dar un espacio de feedback y decirle al Gobierno esto no parece tan bien, esto no parece tan mal".

Según Siches, "nosotros somos más conservadores desde el Colegio Médico y particularmente en Magallanes, Biobío, las regiones que están en etapa 1 (cuarentena total) a nuestro juicio debían ser mucho más cautelosas, y ojalá hacer el llamado a no salir de su casa".

Sin embargo, la presidenta del Colegio Médico admitió que "también hay que reconocer que son fiestas muy emblemáticas y que lo que pretende la autoridad es intentar conducir a la población para que no terminen haciendo reuniones de 50, 100 personas, y poder ir delimitando las acciones que hace la ciudadanía, que de todas maneras se va a reunir".

CRÍTICAS A MAÑALICH Y PIÑERA

En su exposición, Siches también informó a la comisión que como gremio se reunieron con el presidente Sebastián Piñera y el ex ministro de Salud, Jaime Mañalich, a quienes les explicaron que el manejo de la pandemia iba a ser difícil por diversas razones, por lo que le propusieron crear un equipo transversal para enfrentarla.

"Esta propuesta nunca fue implementada. En esa oportunidad, tanto el mandatario como el ex ministro se comprometieron a que los exámenes de detección serían gratuitos y eso tampoco ocurrió", aseguró Siches.

La dirigenta reconoció que el Gobierno ha mejorado el testeo con los PCR y la trazabilidad, pero consideró que se debe ir mejorando aún más en la materia.

PURANOTICIA