Iván Moreira sobre el Covid-19: "Lo que está pasando, desde el punto de vista cristiano, es un castigo de Dios"

El senador de UDI, Iván Moreira, participó en un contacto con el matinal «Bienvenidos» de Canal 13, donde habló de la polémica por el culto que realizó el pastor Ricardo Cid en un parcela de La Pintana, sin tomar las medidas de precaución para evitar posibles contagios de Covid-19.

"Creo que quizás es políticamente incorrecto lo que pueda decir, pero yo creo que lo que está pasando en el mundo, desde el punto de vista cristiano, es un castigo de Dios, así lo siento yo, está muriendo mucha gente, no estábamos preparados", dijo.

A pesar de las críticas contra el religioso, y de que el recinto donde realizó el culto fue clausurado por la alcaldesa de la citada comuna Claudia Pizarro, el parlamentario no fue enfático en cuestionar lo ocurrido.

"Creo que se le ha atacado de forma injusta, porque del culto del cual se habla, no había ninguna prohibición", aseveró.

"Cuando pasa algo malo no es una cuestión por suerte, yo creo que hay cosas espirituales y si me preguntan a mí lo que yo siento, por supuesto que es un castigo de Dios, si no es justo la cantidad de personas que están muriendo", repitió acerca del coronavirus.

