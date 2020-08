Iván Moreira criticó duramente a Pablo Longueira: “Chile no necesita un mesías”

El Senador UDI, irónicamente, también lo calificó de un “Supermán” que va a solucionar todos los problemas en el partido gremialista y el país.

El senador Iván Moreira (UDI), criticó al ex candidato presidencial, Pablo Longueira, quien recientemente afirmó que competirá por la presidencia de la UDI y que votará por la opción "Apruebo" en el plebiscito constitucional.

En conversación con Radio Cooperativa, Moreira afirmó sobre Longueira que "me parece que el hecho de que él desee votar a favor, que él desee hacer un análisis político sobre las conveniencias de lo que él sostiene de aprobar en el plebiscito e ir a la constituyente se valora, y yo creo que él puede ser un aporte en esa tarea".

No obstante, agregó que "lo que a mí no me parece es el tono que usa hacia la UDI, y Chile no necesita un mesías".

En la misma línea, el senador aseguró que el ex ministro irrumpió "como una suerte de Superman que va a solucionar todos los problemas en la UDI y el país, ese tono no me gusta, porque es un tono de ninguneo a dirigentes del sector que hemos estado en la línea correcta, defendiendo al Gobierno y al país en los momentos más difíciles, cuando él estaba fuera de la política".

En este sentido, el parlamentario descartó que al interior del gremialismo cambien su postura por el "Apruebo", como recomendó Longueira, y que en caso de que pierda la opción "Rechazo" en el plebiscito, seguirán luchando para elegir la mayor cantidad de constituyentes posibles.

Por otra parte, cuestionó que el ex secretario de Estado anuncie su postulación a la presidencia de la UDI, asegurando que se necesita a alguien que una y no divida al partido oficialista.

"Cuando una persona sale con esa declaración e insiste que cambiará en 60 días la opinión de la UDI para decir que él va a asumir la presidencia para arreglar la indisciplina y el populismo, y que va a dejar todo listo y en 2022 él viene y se va, me parece que es una falta de respeto a los liderazgos de la UDI", comentó Moreira.

