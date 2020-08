ISP alerta por falsos adelgazantes argentinos que se ofrecen en redes sociales

De acuerdo a la institución, estos productos falsificados no cuentan con la autorización sanitaria en Chile ni Argentina.

El Instituto de Salud Pública de Chile (ISP) advirtió por medicamentos para adelgazar falsificados que se comercializan a través de Internet y redes sociales. Se trata de los productos denominados Sentis y Elvenir, supuestamente del laboratorio TEVA Argentina, los que declaran contener fentermina clorhidrato en su formulación, lo que no es verídico.

Según el ISP, ambos corresponden a productos falsificados, que no son fabricados por el laboratorio mencionado y no cuentan con autorización sanitaria en Chile ni Argentina.

Acerca de la falsa fentermina, el director (s) del ISP, Heriberto García, señaló que "el instituto ha recibido notificaciones de reacciones adversas como, por ejemplo taquicardias, agitación, ansiedad, malestar general, boca seca, entre otros".

"Por lo mismo, este medicamento debe ser adquirido en farmacias y mediante receta cheque para asegurar que exista una adecuada prescripción médica", enfatizó.

El ISP enfatizó que cuando un producto no posee la autorización sanitaria, no se tiene certeza en qué condiciones ha sido fabricado ni qué contiene y su comercialización se encuentra fuera de marco legal. Por lo mismo, no cuenta con ninguna garantía en cuanto a las condiciones de distribución, almacenamiento y conservación necesaria, lo cual supone riesgos adicionales.

La fentermina es un inhibidor del apetito cuya indicación terapéutica aprobada es el tratamiento a corto plazo de la obesidad, junto con un régimen dietético para reducir el peso corporal en base a la restricción calórica, ejercicio y la modificación de los hábitos alimenticios. Por lo general son personas que padecen factores de riesgo como hipertensión, diabetes e hiperlipidemias.

