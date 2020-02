Iris Salaberry demanda a la Municipalidad de Ñuñoa por despido injustificado y pide $ 50 millones por daño moral

La hermana del ex subsecretario de Desarrollo Regional, Felipe Salaberry, fue desvinculada tras intentar evitar que el ex titular de la Subdere no fuera infraccionado en agosto del año pasado.

Nacional , Viernes 21 de febrero de 2020 a las 10:14 horas