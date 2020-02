Investigan posible femicidio ocurrido este domingo en Maipú: Formalización de acusado fue suspendida

La madre del presunto autor del crimen, quien se encuentra grave, fue la que denunció el hecho a personal de Carabineros de la 52° Comisaría.

La Fiscalía Regional Metropolitana Occidente investiga un posible caso de femicidio registrado este fin de semana en la comuna de Maipú, en la región Metropolitana.

La madre del presunto autor del crimen fue la que denunció el hecho a personal de Carabineros de la 52° Comisaría, quienes concurrieron al domicilio en que el hombre compartía con la víctima, según consigna BioBioChile.

La policía uniformada encontró al interior del inmueble a la mujer sin vida con un corte en su cuello y al presunto autor del ataque mal herido en el suelo.

El individuo iba a ser formalizado este lunes por el delito, sin embargo, la audiencia debió aplazarse para el próximo jueves, ya que el imputado se encuentra internado grave en un centro asistencial.

El fiscal Pablo Sabaj explicó que está confirmado que el hombre y la mujer tenían una relación de pareja, pero aún no está ratificado si convivían o no, por lo que el femicidio no está descartado.

Cabe recordar que a fines de enero la Cámara de Diputados aprobó la denominada "Ley Gabriela", que amplía la tipificación del delito de femicidio e incluir las relaciones de pololeo, incluso sin necesidad de que exista la convivencia. No obstante, la normativa aún no ha sido promulgada.

