Intendente Metropolitano sobre acusación constitucional: "Ha primado la insensatez"

Felipe Guevara sostuvo sobre el siguiente paso sobre la acusación que se verá en el Senado que, "los honorables senadores van a tener la sabiduría de poder apreciar las pruebas y los argumentos".

El ahora suspendido Intendente Metropolitano, Felipe Guevara, se refirió a la aprobación de la admisibilidad de la acusación constitucional en su contra por parte de la Cámara de Diputados, apuntando a que con esto "ha primado la insensatez".

"Esta es una acusación tremendamente injusta, que carece de fundamentos jurídicos, una acusación constitucional se refiere a un hecho en particular que se me pueda adjudicar, cosa que no se da en este caso", recalcó a la salida de la Cámara de Diputados.

En ese sentido, Guevara expresó que "ha primado la insensatez. No se han escuchado los argumentos, las pruebas que en forma contundente mis abogados, a quienes les agradezco su participación, han desarrollado, en el contexto de esta discusión durante el día de hoy", recalcó.

Respecto al siguiente paso del juicio político que debe ser visto por el Senado, Guevara sostuvo que "vamos a trabajar y estoy seguro de que los honorables senadores van a tener la sabiduría de poder apreciar las pruebas y los argumentos que vamos a desarrollar en el Senado de la República".

Asimismo descartó la idea de renunciar al cargo, argumentando que "creo que debe renunciar aquella persona que tiene algo que temer o algo que esconder, no tengo nada que esconder, he sido el primer acusado en ir personalmente a la Comisión de la Cámara, exponer personalmente los argumentos".

Sobre la estrategia a usar como defensa en el Senado, Guevara se remitió a decir que irá "paso a paso", pero que considera que en el Senado se fallará a conciencia como dice la ley.

