Intendente Metropolitano confirma denuncias de arriendo de helicópteros y aviones para salir de la capital

Felipe Guevara indicó que habló con la Dirección Aeronáutica Civil y que se estableció que los pilotos tendrán que "dar una muy buena explicación para señalar por qué salieron de la región en Semana Santa".

El intendente metropolitano, Felipe Guevara, informó que recibió denuncias sobre el arriendo de helicópteros y aviones para abandonar la capital durante el fin de semana santo, por lo que ofició a la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) para impedir esta práctica.

"Tenemos denuncias de gente que, en helicóptero o aeronaves propios o arrendados, habrían estado saliendo de la región Metropolitana a su segunda vivienda", señaló el intendente a 24 Horas.

Además, aseguró que recibió antecedentes de tres casos.

Guevara indicó también que "tomamos contacto con la Dirección Aeronáutica Civil y se estableció una disposición que los pilotos de esas aeronaves van a tener que dar una muy buena explicación para señalar por qué salieron de la región en Semana Santa".

Además, enfatizó que "la disposición es que no se puede habitar una vivienda distinta a la habitual. No se puede alojar en otra vivienda, no importa si es una carpa, un hotel o la casa del tío".

Finalmente, reiteró que quienes infrinjan esta norma arriesgan multas de hasta $50 millones y penas de 540 días de cárcel.

"No es ninguna broma andar dando vuelta donde no corresponde", concluyó.



