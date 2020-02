INDH valoró prisión preventiva para ex carabineros denunciados por golpizas

Por los delitos de homicidio frustrado y apremios ilegítimos, cinco ex carabineros fueron formalizados, quedando con prisión preventiva.

El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) valoró la prisión preventiva de ex carabineros denunciados por golpizas: "No es aceptable ese nivel de violencia". Los ex uniformados, que fueron dados de baja por la institución, fueron formalizados este sábado en el Juzgado de Garantía de Puente Alto.

Por los delitos de homicidio frustrado y apremios ilegítimos, cinco ex carabineros fueron formalizados, quedando con prisión preventiva. Los ex policías son acusados de haber participado en dos golpizas, las que habrían ocurrido los días 28 y 29 de enero en Puente Alto en contra de dos jóvenes que resultaron con lesiones de diversa consideración.

Desde el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), su jefe jurídico Rodrigo Bustos valoró la decisión y rechazó el actuar en que habrían incurrido los denunciados.

"Valoramos esta resolución de los tribunales de justicia respecto de estas graves golpizas que ocurrieron en Puente Alto. Nunca, nunca es aceptable que funcionarios de Carabineros detengan y golpeen con este nivel de violencia a las personas de este país que se manifiestan", indicó Bustos.

En tanto manifestó que espera que este siga siendo el camino, "porque de ninguna forma puede haber impunidad respecto a las graves violaciones a los derechos humanos que han estado ocurriendo en Chile durante los últimos 100 días".

PURANOTICIA