Increpan a Ministro Monckeberg por topes de subsidios hipotecarios

La mañana de este sábado, en un actividad en el Parque Quinta normal, el ministro de Vivienda, Cristián Monckeberg, fue increpado por un ciudadano que cuestionó los altos precios de casas y departamentos, alegando que el subsidio otorgado está por debajo de eso.

"La mayoría de la gente queda esperando hasta dos años, porque no encontramos casas de hasta 1.400 UF. ¿Por qué no pueden ver que las constructoras hagan casas de hasta 1.400 UF? Porque no sacan nada con darnos subsidio, si no hay casas para comprar (...) si en la realidad, uno quiere pedir un crédito hipotecario y no te lo dan", le dijo Rodrigo al ministro.

El titular de Vivienda considera que aumentar el tope podría hacer aumentar aún más los precios.

"El subsidio tiene que tener ciertos límites del precio de la vivienda, porque si fuera ilimitado, los precios subirían aún más, los límites hacen que los precios no suban ilimitadamente. Efectivamente, Rodrigo plantea que 1.400 UF no es una cantidad suficiente para poder encontrar una vivienda. Se puede postular a subir ese monto de tope máximo de la vivienda, y ese es un trámite que se hace intermanente en nuestras oficinas", explicó Monckeberg tras ser interpelado.

EL secretario de Estado, también hizo un llamado a los bancos a flexibilizar los requisitos a las familias que cuentan con los subsidios, para que puedan complementar el valor.

En la actividad, el ministro entregaría 3.800 subsidios DS1 a familias de la región Metropolitana e informaría de un convenio con el portal hipotecariofacil.com, el que ayuda en el proceso a las familias que quieren acceder a la compra o refinanciamiento de una vivienda.

