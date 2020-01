Hugo Gutiérrez: "Si el Tribunal Constitucional me quiere destituir, que lo haga"

El diputado comunista aseguró que no le reconoce legitimidad al tribunal y que no presentará defensa, tras el recurso admitido a trámite que busca destituirlo.

El diputado del Partido Comunista, Hugo Gutiérrez, anunció que no presentará defensa alguna en el Tribunal Constitucional (TC), que este martes comunicó que curso a trámite el requerimiento de destitución en contra de él a petición de un grupo de legisladores de Chile Vamos.

Luego que el TC acogiera el requerimiento presentado por un grupo de diputados oficialistas, que acusaron a Gutiérrez de incitar al odio y violencia, el parlamentario comunista comentó que no le reconoce legitimidad a este tribunal y que no presentará sus descargos.

"Si el Tribunal Constitucional me quiere destituir, que lo haga. Yo no le reconozco legitimidad a este tribunal (...). No voy a presentar defensa por cuanto este tribunal está atentando, de acuerdo a mi entender, en contra de la soberanía popular", manifestó Gutiérrez desde el Congreso.

El TC, a través de un comunicado, precisó que se le confirió diez días a Gutiérrez "para la contestación del requerimiento deducido, luego de que sea notificado personalmente de la resolución de admisión a trámite".

Según el diputado comunista, aprovechará la instancia de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sesionará en el país para presentar su caso, agregando que se considera un perseguido político.

LEER TAMBIÉN: Tribunal Constitucional admite a trámite requerimiento de destitución contra el diputado Hugo Gutiérrez.

"(...) va escuchar -la Comisión Interamericana- a todas aquellas personas que se han sentido perseguidas en el contexto de estas movilizaciones sociales. Sin duda, yo me siento perseguido por la derecha chilena", aseveró.

Gutiérrez, agregó que no le sorprendió la resolución del TC, acusando a esta instancia de nacer en dictadura y que ha blindado la actual Constitución.

Asimismo, remarcó que su permanencia o no en el Congreso para por la soberanía popular.

"Yo fui elegido por el pueblo de Chile. Me ha elegido ya en varias oportunidades para representarlos en este parlamento. En consecuencia yo le rindo cuenta al pueblo de Chile. Es el que verá si me saca del parlamento en un eventual próxima elección", subrayó el parlamentario del PC.

Finalmente, advirtió que si lo llegasen a destituir, "el pueblo chileno se va a seguir movilizando igual, porque no he sido yo el que lo ha incitado a luchar por un país más justo".

El TC fue creado durante el gobierno de Eduardo Frei Montalva (enero 1970), con el objetivo de regular los conflictos entre el Ejecutivo y el Congreso Nacional, comenzando a regir a contar del primer año del gobierno de Salvador Allende.

No me sorprende resolución d @TRIBCONST_CHILE es un tribunal creado x la dictadura, para defender Constitución de la dictadura y no le reconozco legitimidad para juzgarme, el único que lo puede hacer es el pueblo que me eligió.

Me podrán destituir pero el pueblo seguirá luchando! pic.twitter.com/WQOMHfXeBf — Hugo Gutiérrez (@Hugo_Gutierrez_) January 21, 2020

PURANOTICIA