"Hoy empiezo a vivir sano": Gobierno lanza campaña que busca cambiar hábitos

Con esto se busca incentivar a las personas a realizar pequeños cambios en sus rutinas para adoptar hábitos más saludables y combatir la obesidad y sobrepeso que afecta a siete de cada diez personas mayores de 15 años en el país.

El ministro de Desarrollo Social y Familia, Sebastián Sichel, y la secretaria ejecutiva de Elige Vivir Sano, Daniela Godoy, lanzaron este martes la campaña 2020 "Hoy empiezo a vivir sano", que busca cambiar a rutinas y hábitos más saludables para la población.

La campaña, que estará en medios de comunicación masiva y redes sociales, busca incentivar a las personas a realizar pequeños cambios en sus rutinas para adoptar hábitos más saludables y combatir la obesidad y sobrepeso –que hoy afecta a siete de cada diez personas mayores de 15 años en el país– como cocinar en familia, priorizar las frutas como colación, salir a caminar, jugar con los niños, entre otras. Se trata de acciones fáciles de llevar a cabo, pero que pueden tener un alto impacto en la calidad de vida de las familias

De acuerdo a datos de la última Encuesta de Presupuestos Familiares sistematizados por el Observatorio Elige Vivir Sano, los hogares en Chile gastan $15.102 en bebidas gaseosas.

Con esos recursos se podrían comprar en La Vega plátanos, manzanas, naranjas, tomates, lechugas y cebollas, entre otros productos, que podrían complementar el gasto en frutas y verduras que actualmente hacen las familias en el país y así acercarse a cumplir la recomendación de comer 5 porciones de frutas y verduras diarias que hoy solo cumple el 15% de la población.

"En materia de alimentación, los recursos se están gastando mal porque se están gastando en productos no saludables (...) dijo el secretario de Estado.

Sichel recalcó que "la idea acá no es tratar de darles lecciones morales a las familias respecto a cómo administran su presupuesto, sino decirles que hay cosas que hace 20 años no sabíamos el daño que hacían. Hoy día tenemos plena conciencia y le queremos decir que ese gasto adicional que hace es una pérdida no solo de recursos sino que también está haciéndole daño a sus hijos".

De acuerdo a los datos expuestos, las familias en Chile destinan el 18,7% de sus gastos a alimentación. El pan y las bebidas gaseosas son los productos que los chilenos dicen comprar más. Eso sí, si se observa hacia dónde se dirige el gasto, son la carne (20,2%), el pan, los cereales y las masas (18,3%) a donde se destinan más recursos.

"Queremos hacer un llamado gigantesco al cambio de hábitos. Es verdad que los ingresos son bajos en Chile y que el costo de la vida es alto, pero con lo que tenemos, tenemos que darle una batalla directa y sin cuartel a la obesidad. Y para hacerlo tenemos que aumentar los ingresos pero también tenemos que cambiar el hábito de cómo estamos gastando las lucas los chilenos", concluyó Sichel.

Hoy lanzamos nuestra campaña #HoyEmpiezoAVivirSano que hace un llamado a iniciar desde ya hábitos saludables con pequeños cambios en la rutina como ir al parque, cocinar en familia y caminar, entre otros, los que pueden tener un alto impacto en la calidad de vida de las personas. pic.twitter.com/HW2jW86Yle — Elige Vivir Sano (@EligeVivirSano) February 4, 2020

PURANOTICIA