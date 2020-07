Hernán Larraín Matte sugiere nuevo cambio de gabinete: "Este no es el momento de aferrarse a los cargos"

Ex presidente de Evópoli afirmó que espera que en la próxima Cuenta Pública se tenga un nuevo gabinete y nuevas directivas de Chile Vamos.

Hernán Larraín Matte, ex presidente de Evópoli, aseguró en conversación con T13 Radio que espera que el Gobierno pueda tener un nuevo gabinete y nuevas directivas en Chile Vamos, tras la crisis que vive la coalición luego que la Cámara de Diputados aprobara el proyecto del retiro de pensiones y permitiera que avanzara al Senado.

El proyecto que facultaría a las personas a retirar parte de sus fondos de AFP provocó un quiebre en la coalición de Gobierno, tras recibir el apoyo de seis diputados oficialistas.

"Lo que hemos visto en las ultimas semanas es el deterioro sistemático de nuestras coalición. La votación, con votos de nuestro sector, de un proyecto que movió la izquierda, utilizando resquicios constitucionales para el retiro del 10%, constituyó la gota que rebalsó el vaso", aseguró.

Larraín afirmó que espera que en la próxima Cuenta Pública se tenga un nuevo gabinete y nuevas directivas de Chile Vamos, ya que bajo su perspectiva, mantener a las mismas personas contribuirá a seguir repitiendo los mismos problemas

"Este no es el momento de aferrarse a los cargos, esto no se trata de proyectos personales. Chile Vamos tiene una responsabilidad que es darle gobernabilidad a la coalición y no lo está haciendo", reflexionó.

Sobre un cambio de ministros, el abogado de profesión reiteró que a su juicio "se requiere de un gabinete reforzado".

