Heraldo Muñoz por Daniel Jadue: "Cuando se le responde con firmeza, se victimiza"

"Creo que el alcalde Jadue tiene que acostumbrarse al debate democrático, al debate de ideas y no a la descalificación", señaló el presidente del PPD.

El presidente del Partido por la Democracia (PPD), Heraldo Muñoz, respondió a las palabras del alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, quien aseguró que "en dirigentes de la centroizquierda existe una anticomunismo".

El jefe comunal recoletano incluso interpeló directamente al ex canciller: "Yo mandaría a Heraldo a aprender lo que es la democracia", dijo luego de que este criticara su postura de ceder mar a Bolivia.

En entrevista con radio Cooperativa, Muñoz señaló que Jadue se victimiza. "El alcalde Jadue dispara contra la DC, contra los socialistas, contra el PPD y contra el Frente Amplio, y califica a la centroizquierda como socialdemocracia neoliberal, pero cuando se le responde con firmeza se victimiza alegando anticomunismo", aseguró.

"El bullying político no es gratis y así no se hace unidad. Creo que el alcalde Jadue tiene que acostumbrarse al debate democrático, al debate de ideas y no a la descalificación, porque cuando descalifica va a recibir respuesta", remarcó el timonel del PPD.

Sobre la carrera presidencial, Muñoz planteó que la "prioridad absoluta" de la oposición debe ser el Plebiscito Nacional del 25 de octubre. "Meter el tema presidencial hoy me parece que es inconducente", planteó.

PURANOTICIA