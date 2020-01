Héctor Llaitul califica como "una acción represiva" la denuncia en su contra por Ley de Seguridad Interior

El líder de la Coordinadora Arauco Malleco de igual manera sostuvo que no le extraña la acción de este tipo por parte de un Gobierno "que se dice que está en contra de la violencia".

El líder de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), Héctor Llaitul, reaccionó a la denuncia por Ley de Seguridad Interior del Estado que el Gobierno presentará en su contra, luego de amenazar con nuevas acciones de reivindicación de tierras.

Al respecto, Llaitul dijo -en conversación con radio Biobío- que se trata de "una acción represiva por parte de un Gobierno que se dice que está en contra de la violencia".

Llaitul agregó que "no nos extraña una acción de este tipo (...) no tienen ninguna moral, no tienen la altura política de endosarnos a nosotros un conflicto que es histórico y que hoy día se ha agudizado -principalmente- por el accionar indiscriminado de la explotación forestal".

"No hay moral de parte de las autoridades, sobre todo en tiempos en que organismos internacionales los han señalado permanentemente con violadores de derechos humanos, sobre todo en tiempos de represión en contra del pueblo chileno y en estas últimas dos décadas contra el pueblo y nación mapuche", recalcó al citado medio.

