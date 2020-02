Gustavo Hasbún: Todo esto es un invento, una farsa para sacar provecho económico

El exdiputado Gustavo Hasbún, aseguró que todo se ha tratado de la tergiversación de los hechos y que es completamente inocente.

Luego que se conocieran los audios que o vinculaban con un posible delito de cohecho y tráfico de influencias al interior del Ministerio de Obras Públicas, el exdiputado Gustavo Hasbún, aseguró que todo se ha tratado de la tergiversación de los hechos y que es completamente inocente.

Hasbún explicó que en el audio sólo se habla de una asesoría, "porque de acuerdo a la información que él (Bruno Fulgeri) había entregado, lo que él necesitaba eran recurso de reposición, recursos de carácter administrativo, que sea en el propio ministerio o en la Contraloría General de la República, para que en el fondo se revocaran las medidas que se habían adoptado en contra de su empresa".

En entrevista con El Mercurio el exdiputado UDI sostuvo que "El resto es un invento, una farsa, una manipulación para la estrategia que tiene este sujeto, que finalmente es que, con todo este escándalo, el MOP le revoque la suspensión en el registro de proveedores y, además, le devuelva las boletas de garantía que fueron cobradas por incumplimiento de contrato".

"No solo se afectó mi honra, la honra de mi familia, sino que ha afectado anímicamente a mis hijos", indicó

Hasbún señala que su empresa se dedica a situaciones de crisis y lo que buscaba Fulgeri era una asesoría técnica, nada que Hasbún pudiese hacer.

"Yo no estoy para hacer el lobby, estoy exclusivamente para que mis clientes puedan solucionar sus problemas", explicó, añadiendo que nunca ha tenido la necesidad de utilizar ningún tipo de contacto.

"Cada vez que se ha necesitado algo, se ha pedido a través o de Transparencia o Ley de Lobby. Por lo tanto, aquí nada se ha hecho oculto".

"Mi empresa tiene un objetivo completamente distinto. Está oreintado básicamente a situaciones de crísis y manejo de crisis, no de lobby. Yo no estoy para hacer lobby, estoy exclusivamente para entregar las herramientas para que mis clientes puedan resolver sus problemas", indicó.

En relación al posible vínculo con el ministro de Economía, Lucas Palacios, Hasbún señala que "me da mucha pena que él esté involucrado en esta situación y me da rabia , porque creo que no tiene pito que tocar; porque en el contexto de la conversación cuando se hablaba de los abogados, cuando tú presentas los recursos administrativos, obviamente los pones a disposición del jefe de Servicio, el jefe de Servicio es el ministro o el subsecretario, dependiendo sea el caso".

Con respecto al sujeto que lo está incriminando, Bruno Fulgeri, señaló que "es una persona que ha reconocido el pago de coimas, es una persona que es corrupta, es una persona que ha reconocido públicamente malas prácticas".

Para limpiar su nombre el exdiputado desea demostrar su inocencia por lo que está dispuesto a declarar o presentar todos los antecedentes que sean necesarios. "Estoy siendo una víctima de una tergiversación, de una manipulación de la información para sacar un provecho económico de parte de este sujeto, algo que es inaceptable".

