Guido Girardi inició cuarentena preventiva tras haber tenido contacto con los cuatro senadores contagiados con Covid-19

El senador Guido Girardi (PPD), miembro de la Comisión de Salud del Senado, afirmó que se encuentra en cuarentena preventiva después de haber tenido contacto con los cuatro parlamentarios actualmente contagiados.

"Tuve contacto cercano con los senadores Rabindranath Quinteros, porque somos miembros de la Comisión de Salud, y también estuve con (Manuel José) Ossandón, (Jorge) Pizarro y (José) García, por tanto debí hacerme el examen e ingresar, inmediatamente, a cuarentena que es obligatoria por 14 días ya que ese es el período de incubación de la enfermedad", explicó.

Asimismo, señaló que se hizo el "examen al tercer día y salió negativo. Habitualmente los primeros síntomas aparecen al 5° o 6° día, pero podrían aparecer al décimo. Por eso se recomienda dos semanas".

En ese sentido, cuestionó a los ministros de Desarrollo Social, Sebastián Sichel, y de la Secretaría General de Gobierno, Felipe Ward, hayan abandonado la cuarentena y se hayan reintegrado a sus labores: "Están equivocados y violando la cuarentena. Al igual que yo estuvieron en contacto el miércoles, jueves o viernes pasado, con cualquiera de los cuatro senadores infectados y, independientemente a que tengan una PCR negativa, la norma técnica es que debieran estar en cuarentena dos semanas".

Además, recordó que muchas personas han sido sancionadas por no cumplir la cuarentena y "es muy importante que parlamentarios y autoridades demos el ejemplo y cumplamos con las normas técnicas. No se le puede pedir a la ciudadanía lo que las autoridades no están dispuestas a cumplir".

Sobre el aumento de casos y la capacidad de los recintos hospitalarios, el parlamentario destacó que a la velocidad que va, pronto nos podríamos quedar sin camas críticas.

"Chile tiene sólo dos camas básicas por cada mil habitantes (mil/h) y tres camas UCI por cien mil/h. Los países desarrollados alcanzan a 12 camas básicas por m/h; y cerca de 20 críticas por cien mil/h. Podemos crecer en camas, pero siempre van a ser limitadas si se produce un tsunami de casos que, al mismo tiempo, requieran camas críticas y sobrepasen la oferta de camas UCI", indicó.

Precisió que quienes hoy requieren camas UCI se contagiaron hace 15 días, los que se están contagiando hoy, necesitaran camas críticas en 15 días más. Y la situación hace dos semanas era bastante mejor que la actual. No sabemos cómo será en 15 días más.

"Sin camas UCI las personas con insuficiencia respiratoria o falla multiorgánica corren peligro de vida. Por eso las medidas para aplanar la curva, disminuir la contagiosidad son las más importantes" reiteró..

Finalmente, indicó que para garantizar la disminución de casos lo más importante es el aislamiento.

