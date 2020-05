Guido Girardi confirmó su decisión de no repostular al Senado en el 2021

El parlamentario indicó que seguirá colaborando con el país "desde de la ecología, de la defensa de los derechos de los ciudadanos y las ciudadanas y de la salud".

El senador Guido Girardi (PPD) reiteró este jueves la decisión anunciada el martes pasado en la Sala del Senado, de que no se repostulará en las elecciones que deben realizarse en el año 2021.

El parlamentario señaló que "la democracia está en crisis en todas partes del mundo. Porque el modelo de desarrollo le ha quitado atribuciones a la política y al estado de bienestar. Los procesos de privatización han trasladado al mercado responsabilidades que antes estaban a cargo de la política como pensiones, salud, educación".

"Nuestro actual sistema político tiene el grave problema que, a través de los quórums en el Congreso, no permite la expresión de las mayorías y eso frustra a los electores. El proyecto de ley de recuperación del agua como bien nacional de uso público tuvo 24 votos a favor, sólo 12 en contra y no pudo ser aprobado", agregó.

Girardi sostuvo que "me parece que en este contexto debemos hacernos cargo que hay una demanda ciudadana. Y si bien, no estoy totalmente convencido en limitar las reelecciones –por algo sólo existe en dos países- voté a favor de la no reelección con el objetivo de ayudar a recuperar la confianza ciudadana, y no me presentaré en las futuras elecciones. Sería incoherente votar contra la reelección y al mismo tiempo postularme. Aunque me abstuve en el tema de la retroactividad he decidido auto aplicármela".

"La renovación tiene que ver con las ideas y no con el tiempo que se lleva en el Congreso. Intenté innovar en la política impulsando iniciativas legales en materia ambiental; en alimentación saludable con la única ley chilena premiada en el planeta y que hoy es parte de un orden global; junto a los científicos chilenos logramos el Ministerio de Ciencias y creamos entidades inéditas en el mundo como Congreso Futuro. Defendí los derechos de los ciudadanos, muchas veces, contra intereses muy poderosos. Y eso también tiene costos en la sociedad chilena", indicó.

El senador aseguró que "quedo con la conciencia tranquila. Se puede colaborar al Chile que queremos desde distintos espacios. Lo seguiré haciendo desde de la ecología, de la defensa de los derechos de los ciudadanos y las ciudadanas y de la salud. Seguiré colaborando a resolver esta crisis para evitar muertes y sufrimiento, así como pensar cual es el mundo pos pandemia y los desafíos futuros a enfrentar".

Consultado por qué se abstuvo en el tema de la retroactividad, precisó que "sería lamentable que esta se usara para disfrazar de altruista una iniciativa que busca intereses mezquinos, ventajas de corto plazo, pasadas de cuenta o eliminar competidores por secretaría".

Por último, llamó a "quienes de verdad tienen la convicción de la necesidad de renovar la política, y que votaron por la no reelección, a no repostularse".

