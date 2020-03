Greenpeace alerta que 350 mil chilenos están en riesgo por falta de agua potable para protegerse del Covid-19

Desde la organización expresaron que estas personas están en un situación de indefensión sanitaria ante la imposibilidad de tener agua suficiente y de buena calidad de modo constante para protegerse de la pandemia.

Greenpeace expresó su preocupación sobre la expansión del coronavirus en localidades que aún no cuentan con un suministro regular de agua potable y lanzó la campaña "Suelta el Agua" para exigir al Gobierno que garantice el abastecimiento a toda la población del país.

Para la ONG ambientalista, el caso más crítico son las más de 350 mil personas que dependen de sistemas de agua rural, ya que al estar expuestas a constantes cortes del suministro se verán imposibilitadas de poder lavarse las manos frecuentemente, como recomiendan la Organización Mundial de la Salud (OMS) y las autoridades sanitarias chilenas para prevenir el contagio. Greenpeace precisó que 383.204 viviendas en Chile no cuentan con agua potable.

"El Presidente Piñera debe garantizar que no existan ciudadanos de segunda categoría que no dispongan de lo más básico para protegerse del Covid-19. Un jabón en las manos no sirve de nada si no se tiene agua suficiente para lavarse", expresó Matías Asun, director nacional de Greenpeace.

"Para miles de chilenos, la escasez de agua se convierte en un enemigo letal. Ante el coronavirus, el agua salva vidas y hoy son al menos 350 mil los compatriotas que están en una situación de indefensión sanitaria ante la imposibilidad de tener agua suficiente y de buena calidad de modo constante para protegerse de la pandemia", agregó.

Con la campaña "Suelta el Agua", Greenpeace pretende hacer un "llamado urgente" al presidente Sebastián Piñera para que ponga en marcha "un plan de emergencia especial de abastecimiento de agua potable" para quienes no cuentan con este recurso.

"Es deber del presidente Piñera tomar todas las medidas necesarias para que todos los chilenos puedan protegerse en igualdad de condiciones ante el avance de esta pandemia. Es una irresponsabilidad como país no actuar ante la injusticia del acceso al agua y la inequitativa distribución de este elemento vital, especialmente ante la grave situación sanitaria que enfrentamos. Por eso estamos lanzando esta campaña, para que la ciudadanía se sume a este pedido al Gobierno y en especial al Presidente", añadió Asun.

