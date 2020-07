Gonzalo Blumel: "Vamos a seguir insistiendo en el Senado, donde confiamos que van a enmendar este error"

"Confiamos en convencer que nuestras propuestas son mejores, más justas, ayudan mejor a la clase media y no van a tener que usar sus ahorros", añadió el Ministro del Interior.

El ministro del Interior, Gonzalo Blumel, lamentó la aprobación en la Cámara de Diputados del proyecto de reforma constitucional que permite el retiro del 10% de los fondos de las AFP, el cual ahora pasa al Senado para su tramitación.

En ese sentido, el jefe de gabinete sostuvo que "vamos a seguir insistiendo en el Senado, donde confiamos que van a enmendar este error. Confiamos en convencer que nuestras propuestas son mejores, más justas, ayudan mejor a la clase media y no van a tener que usar sus ahorros. Vamos a seguir trabajando".

Además, Blumel insistió en que "la propuesta que acaba de aprobar parcialmente la Cámara de Diputados no es una buena propuesta, porque el proyecto, así como fue despachado, lo que va a significar es que las personas, en vez de tener un alivio, van a tener que usar sus ahorros previsionales. Eso no es justo, no es lo correcto, no es la mejor forma".

"Los problemas de la clase media debemos resolverlos con buenas políticas públicas, financiadas por el Estado, no con los fondos de los trabajadores", añadió el titular de Interior.

Por último, comentó que con esta aprobación, el anuncio que se da, es que "cada uno se rasca con sus propias uñas, y eso es justamente lo contrario a lo que hemos venido diciendo durante 30 años. A través de políticas públicas hay que dar apoyo, tal como se presentó ayer en el conjunto de medidas de apoyo a la clase media. Por lo tanto, hoy se ha terminado tramitación en la Cámara".

