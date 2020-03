Gobierno y alcaldes anuncian creación de una mesa social para abordar crisis del Covid-19

La instancia será coordinada por el Ministerio del Interior, y junto al Gobierno estarán presentes los jefes comunales y el Colegio Médico, con la finalidad de transmitir de mejor forma la información sobre el coronavirus.

El ministro de Salud, Jaime Mañalich, anunció la creación de una mesa social por la pandemia del coronavirus (Covid-19), luego de reunirse con alcaldes en La Moneda.

La instancia será coordinada por el Ministerio del Interior, y junto al Gobierno estarán presentes los jefes comunales y el Colegio Médico, con la finalidad de transmitir de mejor forma la información sobre el Covid-19.

El alcalde de Puente Alto, Germán Codina, afirmó tras la cita que "lo que le pedimos a las personas es no circular, no participar de situaciones en donde se generen aglomeraciones".

En la misma línea, solicitaron "en particular a los empleadores de supermercados, farmacias y bencineras, que son lugares que incluso en una cuarentena total van a tener que seguir funcionando, para proveer de alimentos y medicamentos a la población, que tomen las medidas ya para diferir el horario de ingreso".

"No queremos que los trabajadores de las comunas periféricas de Santiago tengan que seguir viajando hacinados, en condiciones que no garantizan que no se contagiarán de Coronavirus", indicó.

Sobre la reunión, Codina explicó que "al Gobierno lo que le hemos pedido es ser más drástico, consideramos que el costo de la pandemia no se puede pagar con vidas y se va a tener que pagar con deuda pública, poco crecimiento económico este año. Lo más importante es cuidar la vida de los chilenos".

Por su parte, Rodrigo Delgado, alcalde Estación Central, detalló que "nuestra propuesta es una cuarentena que asegure la distribución de alimentos, de medicamentos, la vacunación y otros procesos tremendamente importantes".

Delgado sostuvo que "no podemos tener a las personas en toque de queda por semanas y semanas, porque eso tampoco va a ser sano desde el punto de vista del abastecimiento o incluso de la salud mental de mucha gente".

El jefe comunal expresó que "tenemos que buscar la alternativa, y por eso se ha definido una cuarentena progresiva (...) que conjuga el sentimiento, la emoción, las necesidades de las personas, pero también las necesidades científicas de poder hacerlo mejor para los ciudadanos de este país".

También valoró "la creación de la mesa social Covid-19, porque en ella vamos a poder exponer no solamente las necesidades de los municipios, sino que también transmitir las necesidades de los ciudadanos".

A su vez, el ministro Mañalich manifestó que "crearemos un mesa social dependiente del Ministerio del interior. La idea es transmitir mejor toda la información relacionada a Covid-19".

Sobre la llamada "cuarentena progresiva", el secretario de Estado precisó que "en el primer nivel se le pide a la gente que este en sus casa, se cierran restaurantes, pubs, cines, comercios, para disminuir la posibilidad que las personas contagien unas a otras".

Asimismo, añadió que en el segundo nivel "se forman las aduanas sanitarias", en donde "restringir la entrada y salida en ciertos lugares, es una medida que estamos tomando ya dentro de esta cuarentena progresiva".

Finalmente, el titular de Salud explicó que se decretaría un "toque de queda de 24 horas" por los próximos meses, ya que los niveles de contagio de la enfermedad "no tiene visos de mejorar".

