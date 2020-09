Gobierno tras Comité de Operaciones de Emergencia: justificación del paro camionero "se empieza a diluir"

"Esa razón (del paro) se empieza a diluir cuando hay cortes de carretera, cuando hay cortes de la cadena de abastecimiento", explicó Víctor Pérez tras el COE.

El ministro del Interior, Víctor Pérez, encabezó un Comité de Operaciones de Emergencia (COE) en La Moneda, luego de que los dirigentes de la Confederación Nacional del Transporte de Carga (CNTC) rechazaran la última propuesta del Gobierno.

La cita arrancó a las 19:00 horas y contó con la participación de los ministros Lucas Palacios (Economía), Juan Carlos Jobet (Energía), Gloria Hutt (Transportes), Mario Desbordes (Defensa) y Antonio Walker (Agricultura).

También dijeron presente los subsecretarios del Interior, Juan Francisco Galli y de Obras Públicas, Cristóbal Leturia, en representación del titular del MOP, Alfredo Moreno.

Durante la tarde de este lunes, y luego de conocer el rechazo de los transportistas, el jefe de gabinete calificó como un "error" la decisión de la CNTC.

"Frente a este rechazo que se ha hecho de una propuesta seria y contundente de parte del Gobierno, le queremos decir al país que vamos a tomar todas las medidas para evitar el desabastecimiento y evitar los bloqueos de carretera", dijo Pérez, quien no descartó invocar la Ley de Seguridad Interior del Estado.

"Y para eso vamos a usar todos los mecanismos que nos franquea la ley para que a los chilenos y chilenas no les falten alimentos, no les falten remedios, no les falte combustible y todos los elementos que requieren y necesitan para su vida diaria y cotidiana", afirmó el ministro del Interior.

Y tras la reunión, el ministro rechazó los dichos del presidente de Fedesur, José Villagrán, quien aseguró que el culpable de un eventual desabastecimiento por no allanar el camino para lograr un acuerdo será el propio Víctor Pérez.

"El lenguaje sin duda no contribuye para nada a resolver los problemas, menos las amenazas ni menos apuntar con el dedo a una persona. El gobierno ha hecho todos los esfuerzos que estaban a su alcance, los hemos escuchado y estuvimos a minutos de llegar a un acuerdo. Y ese acuerdo está sobre la mesa", sostuvo Pérez.

Luego volvió a reitear que el Gobierno no descarta invocar la Ley de Seguridad Interior del Estado. "El gobierno va a usar todos los mecanismos e instrumentos que franquea la ley y los va a aplicar porque lo que nos interesa es la normalidad (...) más aún cuando estamos en pandemia", para luego agregar que "hemos dicho todos los instrumentos y ese (la Ley de Seguridad del Estado) es uno de los instrumentos que franquea la ley".

Bajo ese contexto, expresó que los camioneros asumieron el compromiso de no afectar la cadena de distribución, por lo que "el llamado es a que cumplan lo que ofrecieron en un principio".

El ministro del Interior sostuvo además que "consideramos que la razón del paro de los camioneros, que era la violencia en La Araucanía, tenía fundamentos y por eso conversamos con ellos, pero consideramos que esa razón se empieza a diluir cuando hay cortes de carretera, cuando hay cortes de la cadena de abastecimiento", afirmó.

Respecto al acuerdo que se le presentó a los camioneros destacó que "fortalece suficientemente la seguridad en la macro zona sur, fortalece la protección a las víctimas y por ende no hay razón para mantener una movilización".

"Rechazar eso, no asumir ese acuerdo al cual estábamos a punto de llegar no me parece que sea una actitud sensata y me parece un error", complementó.

Sobre el fin que tuvo el COE que se realizó en el Palacio de La Moneda, Pérez sostuvo que fue para "preparar a todas las autoridades para que eso (el desabastecimiento) no se produzca, tomar todas las medidas necesarias para que a los chilenos y chilenas no les falte alimentación, remedios, combustible, todos los artículos de primera necesidad", cerró.

