Gobierno se arrepiente y no obligará a los deudores de alimentos a retirar su 10%

Desde la Cámara de Diputados lamentaron la decisión e indicaron que con esto el Gobierno deja a los niños solos.

El ministro de Justicia, Hernán Larraín, señaló que La Moneda no presentará a su propio proyecto la indicación que obligaría a los deudores de alimentos a retirar el 10 por ciento de sus fondos de pensiones.

El Gobierno había presentado este 3 de agosto la modificación, que calificaba como "la más importante" de la iniciativa.

De acuerdo a lo señalado por Larraín, por el momento no se presentará por dos consideraciones.

"Por una parte, hay inquietudes de constitucionalidad que hemos recibido respecto de ella que estamos estudiando, no queremos ir más allá", afirmó.

En la misma línea el secretario de Estado agregó que "dice el artículo 22 de esta ley: 'el juez de oficio o a petición de parte, teniendo en cuenta la verosimilitud del derecho invocado, el peligro en la demora que implica la tramitación, podrá decretar las medidas cautelares conservativas o innovativas que estime procedente'. En consecuencia, es posible que no sea necesario presentar esta indicación".

De acuerdo a lo consignado por radio Cooperativa, desde la Cámara de Diputados se mostraron consternados, incluso algunos parlamentarios quisieron agregar sobre la marcha una indicación similar.

"Junto con Gabriel Boric y con Natalia Castillo presentamos una indicación para reponer esta idea del retiro forzoso, y finalmente es rechazada la indicación. Entonces yo creo que el Gobierno nuevamente no pone a los niños primero, y por el contrario, los deja solos, no solamente a los niños y niñas, sino que también a las madres que no pueden hacer efectivo este retiro forzoso para pagar una deuda, que se trata de un derecho fundamental", criticó el diputado Vlado Mirosevic.

El parlamentario opositor agregó que "seguiremos insistiendo con nuestra reforma constitucional que presentamos la semana pasada. Esperamos que se pueda discutir brevemente y lo antes posible para salvar esto".

