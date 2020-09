Gobierno llama a los camioneros a deponer "ahora" el paro y aceptar propuesta final

El vocero Jaime Bellolio indicó que en el Gobierno siempre han tenido una actitud permanente de diálogo, y esperan que los transportistas tomen la oferta realizada.

El ministro vocero de Gobierno, Jaime Bellolio, insistió en el llamado a que los camioneros depongan el paro que se inició el pasado jueves con el bloqueo parcial de carreteras en el país.

"Yo quiero pedirles a los camioneros y sus dirigentes que depongan el paro ahora, ustedes han dicho al país que quieren que haya Estado de Derecho en todo el país y especialmente en La Araucanía, tenemos coincidencia en eso, pero eso es incompatible demorar o poner en riesgo la cadena de abastecimiento (...) Es momento que ahora ya depongan esa movilización", afirmó el secretario de Estado.

En ese sentido, declaró que "el Gobierno ha tenido permanente diálogo e hizo una oferta, hizo una propuesta que es la propuesta final. Nosotros esperamos que la tomen".

Además reiteró la postura del Gobierno en torno a establecer un camino de diálogo, resaltando que "cuando ese camino del diálogo se rompe y cuando algunos amenazan con quitar la cadena de abastecimiento o paralizar nuestras carreteras, entonces por supuesto nos queda el camino de la Ley".

Respecto de una eventual acusación constitucional en contra del ministro Víctor Pérez, el portavoz de La Moneda, dijo que no creía que pudiera prosperar, porque "el país no necesita más ultimátums, esta no es la primera vez que pasa, y es el camino del diálogo, de solucionar los problemas en vez de agregar más problemas, el que nosotros estamos tomando".

Asimismo Bellolio reafirmó que "este es el momento en el cual los dirigentes de camioneros tienen que deponer su movilización y aceptar la propuesta que el Gobierno dijo, que es la propuesta final".

