Gobierno le pidió la renuncia a Rosa Oyarce como Seremi Metropolitana de Salud: asumirá cargo en el Ministerio

La ex autoridad sanitaria se abocará a trabajar en el plan Covid-19, instancia donde se establecen las políticas públicas para enfrentar la pandemia.

La subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, confirmó que se le pidió la renuncia a la seremi Metropolitana de Salud, Rosa Oyarce, quien está próxima a cumplir su periodo de cuarentena debido al contacto que tuvo con un caso confirmado con Covid-19 al interior de la Secretaría Regional Ministerial.

No obstante, la ex autoridad sanitaria no quedará desempleada, pues se le pidió que cumpliera funciones en el Ministerio de Salud, básicamente para trabajar en el plan Covid-19, instancia donde se establecen las políticas públicas para enfrentar la pandemia.

"A Rosa Oyarce se le ha pedido que se incorpore al Ministerio de Salud, a trabajar en el plan Covid-19, que es donde se dirigen todas las políticas estratégicas del Ministerio, lo cual es lo más importante y central", explicó la subsecretaria Daza.

De igual forma, sostuvo que es en este lugar "donde están enfocadas todas las políticas de salud pública. Por eso es que le hemos pedimos que se incorpore a trabajar al Ministerio de Salud".

Cabe recordar que en reemplazo de Rosa Oyarce asumió temporalmente el doctor Sergio Alcagaya, quien continúa como Seremi Metropolitano de Salud subrogante.

