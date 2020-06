Gobierno lanzó programa para apoyar la salud mental durante la pandemia

Ministro de Salud, Enrique Paris, explicó que el programa "tiene como objetivo acompañar a las personas, que hoy día están viviendo situaciones de ansiedad, de dolor y de angustia".

El Gobierno lanzó «Saludablemente», programa que tiene por objetivo fortalecer, en los sectores público y privado, los tratamientos de salud mental. De esta manera, apunta a fortalecer la red de apoyo Salud Responde, establecer operativos de atención en los centros de salud familiar de atención primaria y la instalación de una plataforma donde los beneficiarios de Fonasa puedan agendar consultas psicológicas o psiquiátricas de forma gratuita.

Al respecto el ministro de Salud, Enrique Paris, explicó que el programa "tiene como objetivo acompañar a las personas, que hoy día están viviendo situaciones de ansiedad, de dolor y de angustia, para poder apoyarlas, orientarlas y acompañarlas durante este proceso de pandemia".

Entre los contenidos de la plataforma destaca el apoyo de psicólogos, quienes entregan una serie de recomendaciones para entregar elementos que permitan, a las personas que lo necesiten, acceder a herramientas que les ayuden a mitigar problemas generados por la angustia o la ansiedad, entre otros.

Por su parte el jefe de Salud Mental del Ministerio de Salud, Matías Irarrázaval, reconoció el "tremendo esfuerzo que ha hecho la red completa para adaptarse y mejorar la capacidad de respuesta a la detección de los problemas de salud mental".

APORTE DE LA MESA SOCIAL COVID-19

El inicio del programa, que nace a partir de la Estrategia Nacional de Salud Mental, fue elaborado por especialistas de la Universidad de Chile. En este sentido el rector de dicha institución e integrante de la Mesa Social COVID-19, Ennio Vivaldi, explicó que "para nosotros fue motivo de tremenda satisfacción en la Universidad de Chile cuando la Mesa Social, como dijo el Ministro Enrique Paris, nos encarga que empecemos a trabajar este tema. Lo trajimos a la mesa y recibimos el enriquecimiento desde otras universidades, colegios profesionales, municipios y organizaciones sociales. Desde este trabajo se emanó un informe que fue recogido por el Presidente de la República y que se transformó en este programa SaludableMente".

El académico manifestó además que esta plataforma está orientada para entregar información y orientar a quienes lo necesiten. El objetivo es que el contenido de la página web vaya evolucionando orientando sus esfuerzos a responder "amistosamente y generando confianza en los interlocutores".

Consultado por los datos reportados en los informes el rector Vivaldi afirmó que "es muy difícil hacer una proyección y una linealidad. Eso dificulta enormemente cualquier proyección que uno quiera hacer, cualquier evaluación de las medidas que se toman y sobre todo cualquier anticipación a los requerimientos que va a haber en cuanto a lo que se espera en un futuro".

"A mí me gustaría, muy fuertemente, enfatizar que no deberíamos seguir poniéndole énfasis en cuan confiable es o no el gobierno, en cuan bien o mal está haciendo las cosas el gobierno. Yo creo que definitivamente tenemos conciencia hoy día, todos, de que es un problema mayor que afecta a la nación en su conjunto. Por esta razón nosotros, como universidades en la mesa social, hemos enfatizado la idea de estar muy disponibles para una corresponsabilidad", agregó el académico.

